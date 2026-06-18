الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة التطرف

ترأس مبعوث وزير الخارجية لمكافحة الإرهاب، مقصود كروز، وفد الدولة في الاجتماع الـ26 للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الجلسات الجانبية التي عقدت في بروكسل يومَي التاسع و10 يونيو 2026.

وتناولت جلسات الاجتماع مناقشة الاتجاه المستقبلي للمنتدى بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ15 لتأسيسه، الذي أتاح الفرصة للدول الأعضاء لمشاركة الآراء حول كيفية ضمان فاعلية عمل المنتدى، بما في ذلك هيكله الداخلي ومسارات عمله، وتأثير مخرجاته ونظام الحوكمة.

وأعلن مقصود كروز، في كلمته، تعهد دولة الإمارات بتقديم الدعم المالي للمنتدى بمبلغ 500 ألف يورو لعام 2027، والدعم المالي السنوي للمنتدى بمبلغ 300 ألف دولار ابتداء من عام 2028.

كما أكد أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب بجميع أنواعه وأشكاله، في إطار الشراكات المتعددة الأطراف، باعتبار أن الحاجة ماسة للتعاون بين كل الدول والمنظمات الأممية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب، والتي تشمل التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية، ونبذ الراديكالية، ومكافحة الخطاب المتطرف وأساليب التجنيد، والتعامل مع استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للتكنولوجيات الناشئة والذكاء الاصطناعي. وقد أشادت الرئاسة المشتركة للمنتدى ممثلة في الاتحاد الأوروبي ومصر بالتعهد المالي لدولة الإمارات، وثمنت دورها الداعم للمناقشات المتعلقة بدعم جهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى إشادة عدد من الدول المشاركة بالدعم الإماراتي.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يعتبر منصة دولية غير رسمية ومتعددة الأطراف داعمة لجهود الأمم المتحدة، ومكملة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي أنشئت عام 2011، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف، من خلال تطوير ممارسات جيدة وأدوات غير ملزمة قانونياً لدعم بناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات بين الدول.

كما تستضيف الدولة مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، ومقره أبوظبي، منذ تدشينه عام 2012، والذي يعتبر أول مؤسسة منبثقة عن المنتدى.