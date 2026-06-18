شرطة أم القيوين تنظم ملتقى «الطفل الآمن»

نظمت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، ممثلة بإدارة حماية ووقاية المجتمع ومركز الدعم الاجتماعي وفريق الشرطة النسائية، ملتقى «الطفل الآمن»، تحت شعار «نحو بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل»، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال، وترسيخ بيئة آمنة داعمة لنموهم السليم.

وتناول الملتقى، الذي أقيم في مسرح أم القيوين الوطني، عدداً من المحاور المتعلقة بحماية الطفل من الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية.

وقدّم مدير فرع الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الجريمة بأم القيوين، الرائد سيف حميد عدران، عرضاً حول أحكام القانون الاتحادي لحقوق حماية الطفل «قانون وديمة»، والتعريف بالحقوق التي يكفلها للأطفال، إلى جانب تسليط الضوء على مسؤولية أولياء الأمور في توفير الرعاية والحماية لأبنائهم، والتنبيه إلى المساءلة القانونية التي قد تترتب على حالات الإهمال أو التقصير، مؤكداً أهمية المتابعة الأسرية المستمرة للأبناء، ودور الأسرة في بناء شخصية الطفل وتعزيز شعوره بالأمان.

وأكدت المستشارة الأسرية وأخصائي حماية الطفل، فاطمة خليل بن طوق، أهمية التماسك الأسري باعتباره الركيزة الأساسية في حماية الأبناء وتنشئتهم تنشئة سليمة، مشيرةً إلى أن الأسرة المستقرة والقائمة على الحوار والتفاهم والاحتواء تسهم في بناء شخصية الطفل وتعزيز ثقته بنفسه وشعوره بالأمان.

وشددت على أهمية المتابعة اليومية للأبناء والتعرف إلى احتياجاتهم وتحدياتهم، إلى جانب تعزيز التواصل الإيجابي داخل الأسرة، بما يحد من المشكلات السلوكية والاجتماعية ويعزز الترابط الأسري، مؤكدةً أن المدرسة تُمثل شريكاً أساسياً للأسرة في تنشئة الأبناء وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم من خلال التعاون والتواصل المستمر بين الجانبين.

وفي محور السلامة الرقمية، استعرض رئيس قسم التوعية بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، النقيب علي عبدالله المزروعي، المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية، مؤكداً أن الرقابة الرقمية للأبناء تُمثل خط الدفاع الأول لحمايتهم، من خلال وضع ضوابط واضحة لأوقات استخدام الأجهزة الإلكترونية وتحديد أنواع الألعاب المناسبة لأعمارهم، إلى جانب الاستفادة من الخصائص التقنية المتاحة للتحكم في المحتوى والمواقع الإلكترونية وإدارة الوقت المخصص للاستخدام.