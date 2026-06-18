«تاكسي دبي» و«جود» تتعاونان لتعزيز ثقافة العطاء بـ «الحلول الرقمية»

وقّعت شركة تاكسي دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، بهدف تعزيز ثقافة العطاء والمساهمات المجتمعية، من خلال تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهّل الوصول إلى فرص التبرع، وترسخ المشاركة المجتمعية في إمارة دبي.

تأتي المذكرة في إطار دعم جهود التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال استكشاف قنوات ذكية تتيح للأفراد والمؤسسات الإسهام بسهولة وشفافية عبر منصات رقمية موثوقة ومتكاملة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيدرس الطرفان تطوير حلول للتبرعات الرقمية عبر أجهزة نقاط البيع داخل مركبات تاكسي دبي، وتطبيق «بولت»، إلى جانب الاستفادة من المنصات الإعلانية والشاشات الرقمية التابعة للشركة لتعزيز الوعي بالمبادرات والحملات المجتمعية التي تطلقها مؤسسة «جود»، ويشمل التعاون إعداد تقارير لقياس الأثر المجتمعي للمبادرات المشتركة، وتنفيذ حملات توعوية وإعلامية تسلط الضوء على قصص النجاح الإنسانية، والأثر الإيجابي الناتج عن المساهمات المجتمعية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي، منصور رحمة الفلاسي، إن الشراكة مع «جود» تعكس رؤية مشتركة تهدف إلى جعل المساهمة المجتمعية أكثر سهولة وسلاسة من خلال توظيف شبكة التنقل الواسعة والقدرات الرقمية للشركة في دعم القضايا الإنسانية وتعزيز الترابط المجتمعي.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، مروان راشد بن هاشم، أن الاتفاقية تعكس توجه المؤسسة نحو تبني حلول مبتكرة تدمج العطاء في التجارب اليومية للمجتمع، عبر الاستفادة من قطاع التنقل والمنصات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى المبادرات المجتمعية.