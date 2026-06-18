«الوطني للأرصاد»: ارتفاع تدريجي في «الحرارة» مع ضباب وريـــاح مثيرة للغبار

توقّع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم، فيما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة خصوصاً غرباً، مع فرص تشكّل الضباب على بعض مناطق الدولة، وذكر المركز أن طقس اليوم رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، وصحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتستمر حالة الطقس غداً، حيث يكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، ويكون الطقس صحواً بوجه عام، ولا يختلف الوضع كثيراً بعد غدٍ، حيث يكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، ويكون الطقس صحواً بوجه عام، كما يكون طقس الأحد المقبل رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً.