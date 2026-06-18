مشاركات قياسية في «دبي للنقل المستدام 2026».. و31 يوليو آخر موعد لاستقبال الطلبات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الدورة الـ14 من جائزة دبي للنقل المستدام 2026 حققت نمواً قياسياً في عدد المشاركات، في مؤشر يعكس تنامي مكانة الجائزة كإحدى أبرز المنصات المتخصصة في دعم الابتكار والاستدامة في قطاع النقل على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكدت الهيئة أن باب الترشح للجائزة سيُغلق يوم 31 يوليو المقبل، وذلك لإفساح المجال لمزيد من المشاركات في فئات الجائزة المختلفة، داعية الجهات الراغبة في المشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل والاستفادة من الفرصة لعرض مشاريعها ومبادراتها المتميزة في مجال النقل المستدام.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، رئيسة اللجنة المنظمة للجائزة، منى العصيمي، إن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس الثقة المتنامية بالجائزة ودورها في تحفيز الابتكار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التنقّل المستدام، مشيدةً بمستوى التفاعل الذي أبدته الجهات المشاركة من مختلف القطاعات.

وتُعدّ جائزة دبي للنقل المستدام إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها الهيئة لترسيخ مفاهيم الاستدامة وتشجيع تطوير حلول تنقّل ذكية وصديقة للبيئة، بما يسهم في بناء منظومة نقل متكاملة تدعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتضم الجائزة أربع فئات رئيسة هي، النخبة، والاستدامة، والتكامل، والابتكار، وتستهدف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب الجامعات والمدارس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يعزّز الشراكة بين مختلف القطاعات في دعم مستقبل التنقّل المستدام.

وشهدت الدورة الحالية تطويرات نوعية شملت إعادة هيكلة الفئات واستحداث جوائز جديدة ورفع عدد الجوائز إلى 12 جائزة، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز الأثر المعرفي والابتكاري للجائزة، وترسيخ مكانتها كمنصة إقليمية رائدة لتكريم المشاريع والمبادرات المتميزة في قطاع النقل المستدام، وتشمل فئة «الاستدامة» جوائز المدن المستدامة الرائدة، وأفضل مشروع في النقل المستدام، والطاقة المستدامة في النقل، وصُنّاع التغيير، فيما تضم فئة «التكامل» جوائز الحلول المبتكرة في النقل، والسلامة المرورية، والميل الأول والأخير في التنقل، والتنقل للجميع، أما فئة «الابتكار» فتشمل جوائز الإبداع في النقل، والإبداع الطلابي لحلول النقل، وشباب مستقبل النقل، في حين تُمثل فئة «النخبة» أعلى مستويات التميز، حيث تُمنح لأفضل مشاركة على مستوى جميع الفئات.

ومنذ إطلاقها عام 2008، واصلت الجائزة تطوير آلياتها ومعايير تقييمها بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع النقل والتقنيات الحديثة، الأمر الذي أسهم في تعزيز حضورها ومكانتها على المستويين المحلي والإقليمي، وتُشكّل الجائزة ركيزة مهمة في منظومة الابتكار بقطاع النقل، من خلال استقطاب المشاريع والأفكار النوعية، ودعم الباحثين والخبراء والطلبة، وتحفيز البحث والتطوير، بما يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال التنقل المستدام.

وأسهمت منظومة التسجيل الإلكتروني للجائزة في تسهيل إجراءات الترشح ورفع مستويات المشاركة، انسجاماً مع توجهاتها في تبنّي أفضل ممارسات الحكومة الرقمية والارتقاء بتجربة المتعاملين.

الجدير بالذكر أن التسجيل في جائزة دبي للنقل المستدام يتم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة ووِفق خطوات مبسطة، بما يوفّر الوقت والجهد على المشاركين، ويعكس التزام الهيئة بتعزيز ممارسات الحكومة الرقمية، من خلال الرابط: https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/dast.