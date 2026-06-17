الإمارات وقطر توقعان مذكرة تفاهم لحماية البيانات في المشاريع المشتركة

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة لحماية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشاريع الأمنية المشتركة.

جاء ذلك، خلال زيارة رسمية قام بها وفد من الوزارة برئاسة وكيل الوزارة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، إلى دولة قطر، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية القطرية عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي.

وتضمنت المذكرة 6 مشاريع مشتركة بين الجانبين تشمل الربط الشبكي، ومنظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية، وربط الأنظمة المرورية، وتحويل واسترجاع المبالغ المالية للمخالفات المرورية، إضافة إلى تبادل بيانات وبصمات المبعدين والبصمات المجهولة إلكترونياً.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في رفع كفاءة تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب تطوير منظومة العمل الأمني المشترك وتعزيز تكامل الخدمات والمشاريع الأمنية بين الجانبين.