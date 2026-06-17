الإمارات تحشد جهود أسرة المياه التابعة لـ"اليونسكو" وتطلق مبادرات للشباب العالمي

أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي في مجال المياه، وتعزيز دور العلوم في صياغة السياسات، وتمكين قيادة الشباب، وذلك ضمن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه بالشراكة مع جمهورية السنغال، والمزمع عقده في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.

وشاركت دولة الإمارات، بقيادة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الشركاء الوطنيين، في الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي (IHP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس، حيث أطلقت عدداً من المبادرات بهدف حشد جهود مجتمع الدولي للمياه وبناء الزخم قبيل انعقاد المؤتمر.

وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة الذي يقود جهود الدولة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 عبدالله بالعلاء، على أهمية الاستفادة من المسار التحضيري نحو مؤتمر أبوظبي من خلال تعزيز الشراكات، ودعم مشاركة الشباب، وتسريع جهود تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وقال بالعلاء: "يمثل الدعم المقدم للمبادرة الرائدة "الشباب من أجل المياه" (Youth4Water) خطوة هامة في تعزيز مشاركة الشباب ضمن أجندة المياه العالمية. تساهم هذه المبادرات في بناء الزخم ودعم الشراكات وتعزيز الثقة في عملية مياه عالمية أكثر شمولاً تستند إلى جهود فعالة كجزء من التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026."

في هذا السياق، دعا المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة اليونسكو علي الحاج آل علي، مجلس البرنامج وأسرة المياه التابعة للمنظمة والدول الأعضاء كافة إلى دعم التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمساهمة في تحقيق نتائج فاعلة وواقعية.

وأكد على دور "اليونسكو" المتميز في حشد الحكومات، والمؤسسات، ومراكز الفئة الثانية، وكراسي اليونسكو، واللجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي، في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المائية العالمية. كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به "اليونسكو" في تشكيل الحوار التفاعلي "المياه من أجل التعاون"، والذي يركز على التعاون الدولي العابر للحدود في مجال المياه، بما في ذلك التعاون العلمي والحوكمة الشاملة، مؤكداً على أهمية العلوم ومشاركة المعرفة والحوكمة الشاملة في دعم التعاون الدولي حول المياه.

إطلاق أول مبادرة رائدة لليونسكو مخصصة للشباب في قطاع المياه

من مخرجات الجلسة الرئيسة اعتماد مبادرة "الشباب من أجل المياه" (Youth4Water) بشكل رسمي، والتي تعد أول مبادرة رائدة ضمن البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي المُخصص للشباب العاملين في قطاع المياه.

وتستضيف دولة الإمارات هذه المبادرة، فيما تتولى رئاستها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بينما قامت مملكة هولندا بتقديمها للمجلس، وقد تم اعتمادها من قبل مجلس البرنامج خلال دورته الـــ 27.

وترتكز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية تم تحديدها خلال الحوار الأول لشباب المياه التابع لليونسكو عام 2025، وتشمل:

التعليم وبناء القدرات.

الفرص المهنية والابتكار.

المشاركة الفاعلة للشباب في إدارة الموارد المائية المياه.

ومن المقرر تنفيذ المبادرة خلال الفترة من 2026 إلى 2029 عبر مراكز في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما يعزز مشاركة الشباب في صياغة مستقبل قطاع المياه عالمياً.

برنامج المبعوثين الشباب العالميين للمياه

وفي إطار تعزيز مشاركة الشباب في الأجندة العالمية للمياه، أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق برنامج "المبعوثين الشباب العالميين للمياه" والذي يهدف إلى ضمان إدماج خبرات الشباب ورؤاهم في مختلف مراحل التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والمساهمة في دعم وتنفيذ مبادرة "الشباب من أجل المياه" قبل المؤتمر وأثناء انعقاده وبعده.

وتعليقاً على الإعلان، قال علي الحاج آل علي: "إن الشباب ليسوا فقط عماد المستقبل، بل هم شركاء فاعلون اليوم في ابتكار الحلول وتعزيز الوعي بقضايا المياه وصناعة التغيير. تجسد مبادرة الشباب من أجل المياه وبرنامج المبعوثين الشباب العالميين للمياه التزام دولة الإمارات بضمان أن تكون القيادة الشبابية في صميم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق مستقبل مائي أكثر استدامة."

وقال رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور إبراهيم الحجري: "مع تزايد تحديات المياه في المناطق والقطاعات المختلفة، تقوم جامعة خليفة بالمساهمة في منصة عالمية تلتقي فيها العلوم والسياسات والقيادات الشبابية. ومن خلال تعاوننا مع منظمة اليونسكو، نعمل على تعزيز الترابط بين الاكتشاف العلمي والتعاون الدولي والأجيال المقبلة من القادة الذين سيقومون بتعزيز أمن المياه مستقبلاً".

واختتمت دولة الإمارات الجلسة بدعوة جميع الدول الأعضاء والرؤساء المشاركين بالحوارات التفاعلية وأسرة المياه التابعة لـــ "اليونسكو إلى بناء شراكات والتزامات ومبادرات عملية ذات أثر فعلي دعماً للمسار التحضيري نحو مؤتمر أبوظبي، ودعم أهداف المؤتمر في تسريع تطبيق وتحقيق تقدم فعلي في الأجندة العالمية للمياه".