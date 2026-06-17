الإمارات تشارك في الاجتماع الـ26 للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

ترأس مبعوث وزير الخارجية لمكافحة الإرهاب مقصود كروز وفد الدولة في الاجتماع السادس والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الجلسات الجانبية والتي عقدت في بروكسل في الفترة ٩-١٠ يونيو ٢٠٢٦.

تناولت جلسات الإجتماع مناقشة الاتجاه المستقبلي للمنتدى بمناسبة مرور الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسه، والذي أتاح الفرصة للدول الأعضاء بمشاركة الآراء حول كيفية ضمان فعالية عمل المنتدى، بما في ذلك هيكله الداخلي ومسارات عمله وتأثير مخرجاته ونظام الحوكمة.

كما تناولت المناقشات أهمية توحيد جهود الدول في المراجعة التاسعة الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في أسبوع الأمم المتحدة الرابع لمكافحة الإرهاب والذي سيتم عقده في نهاية شهر يونيو من العام الجاري.

وأعلن مقصود كروز في كلمته عن تعهد دولة الإمارات بتقديم الدعم المالي للمنتدى بمبلغ خمسمائة ألف يورو للعام ٢٠٢٧، والدعم المالي السنوي للمنتدى بمبلغ ثلاثمائة ألف دولار إبتداءً من العام ٢٠٢٨.

كما أكد أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله في إطار الشراكات المتعددة الأطراف، باعتبار أن الحاجة ماسة للتعاون بين كافة الدول والمنظمات الأممية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب والتي تشمل التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية، ونبذ الراديكالية، ومكافحة الخطاب المتطرف وأساليب التجنيد، والتعامل مع استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للتكنولوجيات الناشئة والذكاء الإصطناعية.

وقد أشادت الرئاسة المشتركة للمنتدى ممثلة بالاتحاد الأوروبي ومصر بالتعهد المالي لدولة الإمارات، وثمنت دورها الداعم للمناقشات المتعلقة بدعم جهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة للإشادات من عدد من الدول المشاركين بالدعم الإماراتي.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والذي يعتبر منصة دولية غير رسمية ومتعددة الأطراف داعمة لجهود الأمم المتحدة ومكملة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي أنشئت في العام 2011 بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف من خلال تطوير ممارسات جيدة وأدوات غير ملزمة قانونياً لدعم بناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات بين الدول.

كما تستضيف الدولة مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف ومقره أبو ظبي منذ تدشينه في العام ٢٠١٢، والذي يعتبر أول مؤسسة منبثقة عن المنتدى.