طقس الإمارات غداً.. صحو مع ارتفاع تدريجي في الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وتظهر السحب شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:51 والمد الثاني 03:11 والجزرالأول عند الساعة 09:46 والجزر الثاني عند الساعة 20:53. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:30 والجزر الأول عند الساعة 06:31.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي العظمى الصغرى العظمى الصغرى

دبي 42 29 70 25

الشارقة 40 29 80 25

عجمان 43 30 70 20

أم القيوين 41 30 80 20

رأس الخيمة 40 30 80 30

الفجيرة 43 30 70 20

العـين 35 31 60 35

ليوا 44 30 40 15

الرويس 43 30 60 20

السلع 38 25 85 30

دلـمـا 40 26 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 33 27 90 40

أبو موسى 33 28 80 35