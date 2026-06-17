قرقاش لعمرو موسى: لا يمكن تجاهل العدوان الإيراني في أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الحديث عن ترتيبات إقليمية جديدة وأي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة، لا ينبغي أن يتجاوز أو يتجاهل العدوان الإيراني على دول الخليج العربي.

وقال أنور قرقاش، في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": " مع التقدير للأستاذ عمرو موسى، إلا أن الحديث عن ترتيبات إقليمية جديدة لا ينبغي أن يتجاوز حقيقة أساسية: إيران لم تكتفِ بالصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، بل مارست عدواناً مباشراً على دولة الإمارات ودول الخليج العربي".

وأضاف قرقاش: "وأي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة يجب أن تنطلق من احترام السيادة ورفض العدوان على دول عربية في الخليج لا القفز فوقه أو تجاهله".