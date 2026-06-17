سلطان القاسمي يوجه بتوسعة مستشفى الجامعة في الشارقة بتكلفة 300 مليون درهم
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنفيذ مشروع توسعة مستشفى الجامعة في الشارقة، والذي سيكون عبارة عن مبنى جديد ملاصق للمبنى القديم، ويربطهما بهو مشترك، بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليون درهم، وسيبدأ العمل لإنجازه فوراً.
ويأتي المشروع في إطار تطوير الخدمات الصحية وتعزيز جاهزية المستشفى، حيث سيسهم المبنى الجديد في مضاعفة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، إلى جانب إضافة 300 موقف جديد للسيارات لتلبية احتياجات المراجعين والزوار.
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