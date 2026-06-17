محمد بن راشد: أطلقنا دبي الأفعال لننقل فلسفة دبي في العمل للأجيال
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، عبر حسابه على منصة "إكس": " فلسفة دبي في العمل، قائمة على تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميز، السرعة لا تعني التسرع، والجودة لا تعني البطء، والطموح لا قيمة له بلا تنفيذ".
وأضاف سموه: " Dubai-itتعني إنجاز سريع وتنفيذ متقن ومتميز ونتائج يراها العالم في وقت قياسي".
وتابع سموه: " أطلقنا "دبي الأفعال" لننقل فلسفة دبي في العمل للأجيال، ونغرسها ثقافة عمل في مؤسساتنا وشركاتنا ونبني بها القفزات القادمة".
وختم سموه: "شعارنا دائماً، نقول ما نفعل ونفعل ما نقول".
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