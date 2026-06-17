محمد بن راشد: أطلقنا دبي الأفعال لننقل فلسفة دبي في العمل للأجيال

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، عبر حسابه على منصة "إكس": " فلسفة دبي في العمل، قائمة على تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميز، السرعة لا تعني التسرع، والجودة لا تعني البطء، والطموح لا قيمة له بلا تنفيذ". 
وأضاف سموه: " Dubai-itتعني إنجاز سريع وتنفيذ متقن ومتميز ونتائج يراها العالم في وقت قياسي".
وتابع سموه: " أطلقنا "دبي الأفعال" لننقل فلسفة دبي في العمل للأجيال، ونغرسها ثقافة عمل في مؤسساتنا وشركاتنا ونبني بها القفزات القادمة". 
وختم سموه: "شعارنا دائماً، نقول ما نفعل ونفعل ما نقول".

تويتر