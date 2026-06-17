قرقاش: الإمارات اختارت طريق الطموح والريادة وتقطف اليوم ثمار الغرس الطيب

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، إن: "مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات ولدورها المؤثر ونموذجها التنموي الملهم.. النجاح يولّد التقدير، والتقدير يدفع إلى مزيد من الطموح والإنجاز".

وتابع قائلا: "اخترنا الطريق الأصعب؛ طريق الطموح والابتكار والريادة، واليوم نجني ثمار هذا الغرس الطيب بثقة وتفاؤل".