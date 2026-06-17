رئيس الدولة يبحث مع قادة دول وزعماء عالميين علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع، التي تعقد بمدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية.

وبحث سموه والرئيس الأميركي، خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي، والعمل المشترك لتعزيز علاقات دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع، وأهميتها في تعزيز التعاون المشترك للتعامل مع الأهداف والتحديات المشتركة.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار زيارة عمل يشارك خلالها سموه في أعمال قمة مجموعة السبع، التي تعقد في مدينة إيفيان، خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس إيمانويل ماكرون، خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويره، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة، بجانب المجالات الثقافية، وغيرها من المجالات الحيوية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب سموه، في بداية اللقاء، عن شكره للرئيس الفرنسي لحفاوة الاستقبال التي حظي بها، معبّراً عن تقديره لدعوته إلى حضور قمة مجموعة السبع، متمنياً له التوفيق في قيادة اجتماعات المجموعة لصالح تنمية شعوبها وازدهارها وشعوب العالم أجمع.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجا ميلوني، أمس، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والطاقة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الحيوية، بما يخدم مصالحهما المشتركة، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي تعقد بمدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية.

كما استعرض سموه ورئيسة الوزراء الإيطالية عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى قمة مجموعة السبع، وأهميتها في تعزيز التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية.

وبحث سموه والمستشار الألماني العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خصوصاً في المجالات التنموية، مؤكدَين الحرص على مواصلة التعاون من أجل ترسيخ هذه العلاقات لما فيه مصلحة التنمية المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما استعرض الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى القضايا المطروحة على أجندة قمة مجموعة السبع، وأهميتها في تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الازدهار المشترك.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء كندا، مارك كارني، أمس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة ومصالحهما المشتركة، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء كندا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية قمة مجموعة السبع في تعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع، التي تعقد بمدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية.

وبحث سموه ورئيس وزراء الهند مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره، خصوصاً في مجال التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي الذي يعد محركاً رئيساً لاقتصاد المستقبل، انطلاقاً من رؤية البلدين الطموحة نحو توظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدَين حرصهما على مواصلة العمل من أجل دفع هذه العلاقات إلى الأمام لمصلحة التنمية المتبادلة، وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة على أجندة قمة السبع، وأهميتها في تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الازدهار المشترك.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع كل من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وذلك على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان، خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري.

وتطرق اللقاء إلى عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ترسيخ العلاقات الثنائية، وما تمثله من إطار عمل مؤسسي شامل لدعم التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والقطاعات.

كما بحث سموه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، بما يعزز التنمية المتبادلة والازدهار المشترك.

وأكد سموه والمسؤولان الأوروبيان حرصهم المشترك على تعزيز العلاقات الإماراتية - الأوروبية، خصوصاً في المجالات التنموية، مشيرين في هذا السياق إلى المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، التي ستمثل، بعد إنجازها، نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التجارية بين الجانبين.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.