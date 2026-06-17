تجاهُل 7 أعراض للإجهاد الحراري يسبب مضاعفات خطرة تصل إلى الوفاة

حذرت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من سبعة أعراض رئيسة للإصابة بالإجهاد الحراري، تتطلب التعامل الفوري معها، مؤكدة أن تجاهلها قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة تصل إلى ضربة الشمس، وهي حالة مهدِّدة للحياة، قد تتسبب في أضرار دائمة للدماغ والأعضاء الحيوية، وقد تكون قاتلة في بعض الحالات.

وأوضحت أن تلك الأعراض تشمل «الدوار أو الإغماء، والتعرق الشديد، والضعف أو التعب، والغثيان أو القيء، والصداع، وسرعة ضربات القلب وتقلصات العضلات، إضافة إلى البول الداكن وانخفاض كمية البول نتيجة الجفاف».

وأكدت المؤسسة أنه في حال تعرّض شخص للإجهاد الحراري، يجب اتخاذ سبعة إجراءات فورية للمساعدة على خفض حرارة الجسم، ومنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، تتمثل في نقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد، وإزالة الملابس الخارجية الزائدة، ووضع مناشف مبللة بالماء البارد أو أكياس ثلج على الرأس والرقبة وتحت الإبطين ومنطقة الفخذ، مع تدوير الهواء حوله لتسريع عملية التبريد، وتقديم رشفات من الماء البارد مع تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين أو الكحول، ومراقبة الأعراض بشكل مستمر، وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن الحالة خلال ساعة، أو بدأت الأعراض بالتفاقم.

وأشارت «الإمارات الصحية»، في دليل توعوي نشرته للتوعية بمخاطر التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، إلى أن الإجهاد الحراري يعد من الحالات الناتجة عن التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، وغالباً ما يكون مصحوباً بالجفاف، موضحة أنه قد يتحول إلى ضربة شمس إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

وذكرت أن من أبرز أسباب الإصابة بالإجهاد الحراري ممارسة الأنشطة البدنية المكثفة في الأجواء الحارة، وارتداء الملابس الثقيلة أو غير المناسبة، والتعرض لدرجات حرارة مرتفعة أو مستويات عالية من الرطوبة، فضلاً عن عدم شرب كميات كافية من الماء لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم.

ولفتت إلى أن هناك سبع فئات أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري، تشمل «الرضع والأطفال، وكبار السن، إضافة إلى المصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الجهاز التنفسي، والأشخاص الذين يعانون السمنة أو ضعف اللياقة البدنية، فضلاً عن مستخدمي بعض الأدوية التي قد تؤثر في قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، كما نبهت إلى أن العاملين في المهن الخارجية، مثل عمال البناء والعمال الزراعيين ومنسقي الحدائق، يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وبذل مجهود بدني في بيئات مرتفعة الحرارة.

ودعت المؤسسة إلى اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الإجهاد الحراري، تشمل «ارتداء الملابس الخفيفة والمناسبة، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، واستخدام وسائل التبريد مثل المراوح وأجهزة التكييف، وأخذ فترات راحة منتظمة في أماكن باردة عند العمل أو ممارسة الأنشطة الخارجية».

كما شددت على أهمية التخطيط للأنشطة البدنية في الأوقات الأقل حرارة من اليوم، واستخدام واقيات الشمس وارتداء القبعات والنظارات الشمسية، وعدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة، نظراً لارتفاع درجات الحرارة داخل المركبات بشكل سريع، ما قد يؤدي إلى حوادث وإصابات حرارية خطرة، خصوصاً بين الأطفال.

وأكدت أن ضربة الشمس تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم الأساسية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مشيرة إلى أنها حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري لتجنب المضاعفات الخطرة التي قد تطال الدماغ والأعضاء الحيوية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بدأت، يوم الاثنين الماضي، تطبيق «سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري»، وتستمر حتى 15 سبتمبر 2026، وتحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر خلال فترة تطبيق السياسة، مؤكدة أن منظومة التفتيش الرائدة تراقب مدى التزام الشركات، وذلك من خلال أدواتها الذكية الرقمية، والجولات الميدانية، بالتوازي مع تنفيذ حملات التوعية للتعريف بأهمية هذه السياسة ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة العمالة.

وأضافت أن «سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري» تُلزم الشركات تجهيز أماكن مظللة للعمال، تقيهم أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة المستثناة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلاتها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.

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