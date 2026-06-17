إطلاق «مدار» لتمكين 7500 من مستفيدي الدعم القادرين على العمل

أطلقت وزارة تمكين المجتمع برنامج التمكين الاجتماعي «مدار»، الذي يعد منصة وطنية متكاملة تستهدف تحويل المستفيدين من الدعم الاجتماعي إلى أفراد منتجين ومساهمين في بناء وتنمية المجتمع، من خلال تطوير قدراتهم، وفتح مسارات مستدامة للعمل والإنتاج، ويأتي البرنامج ضمن توجه وطني يسعى إلى الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى أفراد ممكنين اجتماعياً واقتصادياً، بما يعزز جودة حياتهم واستقلاليتهم المالية واستقرار أسرهم.

ويوجّه البرنامج المستفيدين القادرين على الإنتاجية إلى مسارات تمكين حيوية تتناسب مع احتياجاتهم وجاهزيتهم، تشمل مسار التمكين «المهني» الذي يهدف إلى تأهيل المستفيدين لسوق العمل من خلال التدريب وتطوير المهارات والربط بفرص التوظيف، ومسار «تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»، الذي يعمل على دعم تأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمنزلية لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر، بالإضافة إلى مسار «الثقافة المالية».

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدعم والتمكين الاجتماعي، نور بالهول، إن برنامج «مدار» يستهدف ما يقارب 7500 شخص من غير العاملين من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل، من الفئة العمرية بين 21 و54 عاماً، ويرتكز البرنامج على التأهيل والتدريب والإرشاد المهني والمواءمة الوظيفية، وصولاً إلى توفير الفرص الوظيفية الملائمة التي تدعم استقلاليتهم المالية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العمل والإنتاجية، والاعتماد على القدرات والكفاءات.

وأشارت إلى أن مسار «التمكين المهني» راعى استثناء خمس فئات، لعدم مواءمتها لشروط الالتحاق بسوق العمل، وتشمل الأطفال والطلاب دون سن 21 عاماً، بالإضافة إلى الأمهات الحاضنات لأبناء دون ستة أعوام أو أبناء من فئة أصحاب الهمم دون 21 عاماً، وفئة أصحاب الهمم وحالات العجز الصحي، وكبار المواطنين، وصولاً إلى فئة المتقاعدين من العمل ممن لا تنطبق عليهم شروط التمكين المهني.