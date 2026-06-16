محمد بن راشد: عام هجري جديد نستقبله بتفاؤل يتسع للعالم

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «عام هجري جديد نستقبله بتفاؤل يتسع للعالم.. نستقبله بدعوات أن يديم الله على شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية الخيرات والبركات والاستقرار والازدهار، حفظ الله أوطاننا وأهلنا، وكل عام وأنتم بخير».