رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا

يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في قمة مجموعة السبع في دورتها الـ52، التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري، في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون.

وتأتي دعوة دولة الإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة تأكيداً للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة، ودورها في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.