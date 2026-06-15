43.2 ألف متبرع في حملة «دمي لوطني»

أعلنت «دبي الصحية» تحقيق حملة «دمي لوطني» إقبالاً واسعاً في مؤشرات المشاركة المجتمعية، حيث سجلت 43 ألفاً و263 متبرعاً، 39.5% منهم متبرعون جُدد، وذلك استجابة لدعوة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، الأفراد والمؤسسات لدعم الحملة، ويأتي الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «قطرة من الإنسانية.. تبرع بالدم.. أنقذ الأرواح».

وكان سموه قد تبرع بالدم، في نوفمبر الماضي، دعماً لحملة «دمي لوطني»، ودورها البارز في نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم بين فئات المجتمع، ودعا جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في الحملة تعزيزاً لأثرها في إنقاذ حياة الناس.

وتُنظَّم الحملة بالشراكة بين «خدمة الأمين» و«هيئة الصحة في دبي» و«دبي الصحية» وصحيفة «الإمارات اليوم»، وتهدف إلى توفير وحدات الدم لعلاج المرضى، إلى جانب توفير وحدات الدم اللازمة لمركز الثلاسيميا، إضافة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم في المجتمع.

وأكدت الاستشارية ورئيسة طب المختبرات وعلم الأمراض في «دبي الصحية»، الدكتورة هبة الحميدان، أن دعوة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأفراد والمؤسسات للتبرع بالدم، شكّلت دفعة قوية للحملة، وأسهمت في توسيع نطاق المشاركة المؤسسية والمجتمعية، ما يعكس الأثر الكبير لدعم سموه المبادرات الإنسانية.

وأوضحت: «ارتفع عدد المتبرعين بالدم ليصل إلى 43 ألفاً و263 متبرعاً من 145 جنسية مختلفة، قدموا 47 ألفاً و714 وحدة دم تمت الاستفادة منها، وذلك خلال 547 حملة للتبرع تم تنفيذها، من بينها 89 حملة في الجهات الحكومية»، وأضافت: «بلغ عدد المتبرعين الجدد خلال هذه الفترة 17 ألفاً و93 متبرعاً، فيما بلغ عدد المتبرعين من فئة الشباب 15 ألفاً و126 متبرعاً، الأمر الذي يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم».

وسجلت الحملة ارتفاعاً مستمراً في نسبة مشاركة الشباب، لتصل إلى نحو 41% في عام 2025، مقارنة بنحو 12% في السنوات الأولى، بما يعكس نجاح الاستراتيجية الموجهة لهذه الفئة الحيوية، وتحويل التبرع بالدم إلى سلوك مستدام ضمن نمط الحياة الصحي.