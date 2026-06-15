«القطار الذكي للري» يحمل 4 طلبة إماراتيين إلى «أولمبياد غرينتش الدولي للابتكار»

نجح أربعة طلبة إماراتيين من مدارس دبي بمنطقة الخوانيج في تطوير مشروع ابتكاري متقدم يحمل اسم «القطار الذكي للري»، وهو نظام آلي متكامل يوظف تقنيات إنترنت الأشياء والطاقة الشمسية والزراعة الذكية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتقديم حلول مستدامة للمزارع والمناطق الزراعية البعيدة، ما أهّله للمنافسة على منصة عالمية للابتكار.

ويُمثل الطلبة: علي الجروان، وخليفة المرزوقي، وعمر البلوشي، وسعيد عبيد أبوالشوارب، دولة الإمارات في نهائيات أولمبياد غرينتش الدولي للمشروعات والابتكار (IGO)، المقامة حالياً في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 14 إلى 20 يونيو الجاري.

وتُعد البطولة من أبرز المنافسات العالمية للمشاريع العلمية والابتكارية، إذ تجمع مشاركين من أكثر من 80 دولة للتنافس في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبيئة والتقنيات المستقبلية، فيما تُقيَّم المشاريع وفق معايير الابتكار والأثر المجتمعي وقابلية التطبيق، ما يتيح للطلبة الإماراتيين عرض مشروعهم على منصة دولية مرموقة، وإبراز دوره في دعم الاستدامة والأمن المائي.

ابتكار لمواجهة التحديات

وخلال لقاء أجرته «الإمارات اليوم» مع الفريق الطلابي في مطار دبي قبيل توجهه إلى لندن، أوضح الطالب عمر البلوشي أن مشروع «القطار الذكي للري» يقوم على نقل المياه إلى المناطق الزراعية عبر قطار مزوّد بخزان خاص، بحيث تُغذى قنوات الري آلياً وفق الاحتياجات الفعلية للمزارع، ما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الهدر.

وأضاف أن المشروع يوظّف تقنيات إنترنت الأشياء والطاقة الشمسية والزراعة الذكية لتقديم نموذج متكامل للري المستدام، مؤكداً أن تمثيل دولة الإمارات في أولمبياد غرينتش الدولي يُمثل مصدر فخر واعتزاز للفريق، وفرصة لإبراز قدرات الطلبة الإماراتيين في تطوير حلول مبتكرة تدعم الأمن المائي والاستدامة البيئية وتواكب التحديات العالمية.

من جانبه، تولى الطالب علي الجروان تطوير منظومة الاستشعار الذكية المسؤولة عن رصد وصول القطار وتمركزه بدقة في منطقة الضخ، من خلال توظيف مستشعرات المسافة وتقنيات تحديد المواقع لضمان تموضع عربة المياه في المكان الصحيح قبل بدء عمليات التزويد.

وأوضح أن هذه المنظومة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز مستويات السلامة والدقة، بما يضمن تنفيذ عملية نقل المياه بصورة آلية وموثوقة.

وأضاف أن تمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي مصدر فخر واعتزاز، ويعكس الثقة الكبيرة التي توليها الدولة للشباب وقدرتهم على تقديم حلول نوعية تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

أما الطالب سعيد عبيد أبوالشوارب فكان مسؤولاً عن تصميم وتطوير نظام الاتصالات، والتحكم اللاسلكي الذي يربط مختلف مكونات المشروع، من خلال توظيف وحدة «Raspberry Pi 5»، بالقرب من قناة الري ووحدة «ESP32» المثبتة على القطار، بما يتيح تبادل البيانات وإرسال أوامر التشغيل بصورة فورية وآلية، وأوضح أن هذا النظام يُشكل العمود الفقري للمشروع، إذ يضمن التواصل المستمر بين المستشعرات ووحدات التحكم والمضخة، ما يعزّز كفاءة التشغيل ويقلل الحاجة إلى التدخل البشري.

وقال إن تمثيل دولة الإمارات في أولمبياد غرينتش الدولي تُشكل تتويجاً لجهود الفريق وثمرةً لساعات طويلة من العمل والتطوير، مؤكداً أن المنافسة على منصة عالمية بهذا الحجم تمنحه دافعاً أكبر لمواصلة الابتكار وتطوير حلول تقنية تسهم في مواجهة التحديات البيئية ودعم مسيرة الاستدامة.

وتركّز دور الطالب خليفة المرزوقي على تطوير منظومة الري الذكي داخل المزرعة، عبر تصميم آلية متكاملة تتابع بدقة مستويات رطوبة التربة ودرجات الحرارة وشدة الإضاءة في مختلف المناطق الزراعية، وربط هذه البيانات بصمامات ذكية تتحكم في توزيع المياه بشكل تلقائي وفق احتياجات كل محصول.

وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر، عبر ريّ دقيق يستجيب للظروف البيئية الفعلية، كما يسهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي ودعم توجهات الزراعة المستدامة، خصوصاً في البيئات التي تعاني ندرة الموارد المائية.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل الإمارات في أولمبياد عالمي للابتكار، مؤكداً أن المشاركة تعكس حجم الدعم الذي يحظى به الطلبة الموهوبون، وتمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

منافسات البطولة

وقال معلم التربية البدنية، فنتون فوك، أحد المشرفين المرافقين للفريق الطلابي إلى لندن، لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه المشاركة تُمثل فرصة مهمة للطلبة لعرض مشروعهم، وتمثيل مدرستهم ودولتهم في منصة دولية تجمع نخبة من الابتكارات والمواهب الطلابية من مختلف دول العالم.

وأوضح أن الفريق وصل إلى لندن لتسليم المشروع وخوض منافسات البطولة، بعد فترة من العمل المكثف والتحضير المستمر، مشيراً إلى أن الطلبة أظهروا التزاماً وحماسة لافتين طوال مراحل الإعداد.

وأعرب عن ثقته بقدراتهم، متمنياً لهم تحقيق نتائج مشرفة تعكس حجم الجهد والإبداع المبذول، ومثمناً الدعم الذي أسهم في إنجاح هذه التجربة التعليمية، والتي تتيح للطلبة اكتساب خبرات دولية وتوسيع آفاقهم المستقبلية.

إنجاز استثنائي

وأعرب عبدالله البلوشي، ولي أمر الطالب عمر البلوشي، عن فخره واعتزازه بتمثيل ابنه لدولة الإمارات ضمن الفريق الطلابي المشارك في بطولة عالمية للابتكار في لندن، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الكفاءة الذي وصل إليه الطلبة الإماراتيون وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.

وقال إن تأهّل الفريق يُعد إنجازاً استثنائياً يجسد قدرة الشباب على تحويل الأفكار إلى مشاريع ابتكارية تخدم قضايا واقعية، مشيراً إلى أن مشروع «القطار الذكي للري» يعكس توظيف التكنولوجيا الحديثة في تقديم حلول عملية ومستدامة لتحديات المياه والزراعة، وأضاف أن المشروع أتاح للطلبة فرصة دمج المعرفة الهندسية والبرمجية مع مفاهيم الاستدامة في نموذج تطبيقي متكامل.

وأكد أن مثل هذه المشاركات الدولية تسهم في صقل مهارات الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتبرهن على نجاح المنظومة التعليمية في دولة الإمارات في إعداد جيل مبتكر قادر على تمثيل وطنه بصورة مشرفة في المحافل العالمية.

منصة تنافسية عالمية

وأعرب عبيد عبدالرحمن أبوالشوارب، ولي أمر الطالب سعيد، عن فخره واعتزازه بوصول ابنه وزملائه إلى منصة تنافسية عالمية للابتكار في لندن، مؤكداً أن هذا الحضور الدولي يعكس الجهد الكبير الذي بذله الطلبة في مراحل تطوير المشروع، ويُعد إنجازاً يعتز به كل أسرة شاركت في دعم هذه التجربة، وأشار إلى أن مشروع «القطار الذكي للري» يجسد فكرة مبتكرة توظف التقنيات الحديثة في خدمة الاستدامة الزراعية، من خلال تقديم حلول عملية لتحديات إدارة المياه، وأضاف أن هذه التجربة منحت الطلبة فرصة لتطبيق معارفهم في بيئة تنافسية حقيقية، ما أسهم في تعزيز قدراتهم على التفكير العلمي والعمل الجماعي، وأكد أن المشاركة في مثل هذه المحافل الدولية تنعكس إيجاباً على شخصية الطلبة، إذ تنمي لديهم روح المبادرة والطموح، وتدفعهم لمواصلة تطوير مهاراتهم في مجالات الابتكار والبحث العلمي، بما يؤهلهم لتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في المستقبل.

عمر البلوشي:

• «المشروع» يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الهدر، ويوظف تقنيات نقل المياه إلى المناطق الزراعية عبر قطار يقرأ الاحتياجات.

فنتون فوك:

• المشاركة فرصة مهمة للطلبة لعرض مشروعهم، وتمثيل مدرستهم ودولتهم في منصة دولية تجمع نخبة من الابتكارات عالمياً.

سعيد عبيد:

• الحضور الدولي يعكس الجهد الكبير الذي بذله الطلبة في مراحل تطوير «المشروع»، ويُعد إنجازاً يعتز به الجميع.

خليفة المرزوقي:

• طُوّرت منظومة الري الذكي بتصميم آلية متكاملة، تتابع بدقة مستويات رطوبة التربة ودرجات الحرارة وشدة الإضاءة.