الشواحن الكهربائية المدمجة في الأثاث سبب رئيس لحرائق المنازل

حذّرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من تحوّل قطع الأثاث الحديثة، مثل الأرائك والطاولات الذكية المزودة بوحدات شحن كهربائية، من وسائل توفر الراحة إلى مسببات رئيسة لحوادث الحرائق في المنازل، نتيجة لعيوب التصنيع وسوء الاستخدام.

ودعت الهيئة الجمهور إلى ضرورة الالتزام التام بإرشادات السلامة الوقائية عند التعامل مع المفروشات المزوّدة بمنافذ كهربائية مدمجة، لتجنب مخاطر الماس الكهربائي وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن التقنيات الكهربائية المدمجة في الأثاث، صحيح أنها تسهل الحياة اليومية لكنها قد تُشكل خطراً بالغاً إذا أسيء استخدامها.

ونصحت الهيئة بتجنب ترك الأجهزة قيد الشحن لفترات طويلة خصوصاً أثناء النوم أو عند مغادرة المكان، مع ضرورة فحص الكبلات بانتظام والتوقف عن استخدامها فوراً في حال ملاحظة ارتفاع حرارتها أو تلفها، إضافة إلى تجنب شحن الأجهزة التي تستهلك طاقة عالية مثل أجهزة الحاسوب المحمول (اللابتوب) في هذه الوحدات المدمجة.

كما أكدت على أهمية التأكد من أن المفروشات مزوّدة بكبلات ومقابس معتمدة من الجهات الرسمية، منبهة إلى ضرورة فصل التيار الكهربائي فوراً وعدم استخدام الأثاث في حال انبعاث أي رائحة احتراق أو تغير في لون المقبس حتى يتم فحصه، مؤكدة أن التقدم التكنولوجي لا يعني أبداً تجاهل قواعد السلامة العامة.

وشددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني على ضرورة تركيب وصيانة كاشفات الدخان المنزلية (حصنتك)، داعية الجمهور إلى الاتصال الفوري برقم الطوارئ الموحد (999) في حال رصد أي تصاعد للدخان أو حدوث التماس كهربائي.

وفي سياق متصل، أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني النسخة السابعة من حملة «صيِّف بأمان»، التي تستمر حتى 30 أغسطس المقبل، ضمن جهودهما الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وتقديم خدمات ريادية تعزز الثقة المجتمعية، من خلال نشر الوعي بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة اللازمة لقضاء صيف آمن.

وتركّز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي بالسلوكيات الوقائية التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات خلال فصل الصيف، حيث تقدّم رسائل توعوية لأولياء الأمور عن أهمية متابعة الأبناء وعدم ترك الأطفال في المسابح دون رقابة أو داخل المركبات أثناء التسوّق، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد سلامتهم.

وتشارك هيئة أبوظبي للدفاع المدني في الحملة من خلال برامج توعوية ومبادرات ميدانية لتعزيز الوقاية من الحرائق والحوادث خلال فصل الصيف، في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة السلامة وحماية الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المرتبطة بالموسم، بالتركيز على اشتراطات السلامة في المنازل ومقار العمل والمنشآت، ومن أبرزها سلامة التمديدات الكهربائية، وتركيب أجهزة إنذار الحريق، والاشتراك في منظومة «حصنتك» تعزيزاً للأمن والسلامة في إمارة أبوظبي.

ودعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى دعم الجهود الوقائية، وحثت جميع الأفراد والمؤسسات على الالتزام بشروط السلامة وتبني السلوكيات الوقائية، مؤكدة أنها تُمثل خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات.

«أبوظبي للدفاع المدني»:

• التقدم التكنولوجي لا يعني أبداً تجاهل قواعد السلامة العامة.