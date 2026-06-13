"طرق دبي": المواقف العامة مجانية بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن جميع المواقف العامة ستكون مجانية بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية 1448هـ، الموافق يوم الاثنين 15 يونيو 2026، باستثناء المواقف متعددة الطوابق، على أن يُستأنف تطبيق التعرفة اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.

كما كشفت عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة رأس السنة الهجرية 1448. وتشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

مراكز إسعاد المتعاملين

جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ستكون مغلقة في عطلة رأس السنة الهجرية 1448، الموافق يوم الاثنين 15 يونيو 2026، فيما سيعمل كل من مركز إسعاد المتعاملين في أم رمول، والمناطق الذكية في ديرة والبرشاء والطوار والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني)

يرجى العلم بأن مراكز مزودي الخدمة ستكون مغلقة في عطلة رأس السنة الهجرية 1448، الموافق يوم الاثنين 15 يونيو 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026.

مترو دبي (بخطيه الأحمر والأخضر):

الاثنين 15 يونيو

5:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل

ترام دبي:

الاثنين 15 يونيو

6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

حافلات المواصلات العامة (باص دبي):

لمعرفة التغييرات على مواعيد الحافلات في عطلة رأس السنة الهجرية، الرجاء الدخول إلى تطبيق سهيل.

ملاحظة: لن يتم تشغيل خط الحافلات رقم E100 من محطة حافلات الغبيبة إلى أبوظبي من السبت 13 يونيو إلى الاثنين 15 يونيو 2026، وعليه يرجى استخدام خط الحافلات رقم E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي.

النقل البحري:

لمعرفة مواعيد النقل البحري في عطلة رأس السنة الهجرية 1448 يوم الاثنين 15 يونيو 2026، الرجاء الدخول إلى الرابط أدناه:

https://rta.ink/4ieNSa0