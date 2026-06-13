قرقاش: الإمارات ستظل ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي باعتبارهما أساساً للازدهار المشترك
قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):" في مرحلة جيواستراتيجية أكثر تعقيدًا، تدرك الإمارات أن التعامل مع التحديات المقبلة يتطلب ثلاثة مرتكزات: الدبلوماسية الفاعلة، والروابط الاقتصادية المتينة، والردع القادر والموثوق. وستظل الإمارات ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي، لأنه أساس للازدهار المشترك".
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