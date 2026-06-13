نورة الكعبي تلتقي برئيس مجلس النواب المغربي

التقت وزير دولة نورة الكعبي برئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، بمقر المجلس في الرباط. وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

وأكدت الكعبي في هذا السياق أن العلاقات الإماراتية المغربية تشهد تطوراً متواصلاً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه الملك محمد السادس.

وأشارت إلى أن كلاً من دولة الإمارات والمملكة المغربية تمضيان قدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وعلى صعيد دور البلدين ومساهمتهما الفاعلة في المحافل متعددة الأطراف في مجال حقوق الإنسان.

وأعربت عن تطلعها من خلال مذكرة التفاهم المشتركة التي تم توقيعها بين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق في مجال حقوق الإنسان.