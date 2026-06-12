بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم دعماً لتعزيز جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، دعماً لتعزيز جهود منظمة الصحة العالمية لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في قارة أفريقيا.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، التزام دولة الإمارات بالاستجابة العاجلة لمختلف الأزمات والكوارث، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية ومسؤوليتها العالمية لمكافحة الأمراض والأوبئة التي تهدد الإنسان أينما كان، بالتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية ذات الصلة.

كما أكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تجسد رؤية قيادة تضع كرامة الإنسان وحماية حياته أساسا في مجال العمل الإنساني لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن دعم الإمارات لجهود احتواء تفشي فيروس إيبولا يأتي امتداداً لهذه الرؤية، وتجسيدا لنهج يقوم على تعزيز العمل الإنساني والطبي من خلال خطوات ملموسة وفاعلة، تساند المجتمعات المتأثرة وتعزز قدرتها على مواجهة الأزمات الصحية.

وقال: أظهرت التقارير والبيانات الصادرة من منظمة الصحة العالمية خطورة الانتشار النشط لسلالة بونديبوجيو العابرة للحدود من فيروس إيبولا، ما يستدعي مضاعفة الجهود الدولية لمنع انتشاره بين مختلف الفئات العمرية في القارة الأفريقية، مؤكدا أن دولة الإمارات تعمل بالشراكة مع مختلف الحكومات والمنظمات الأممية لدعم هذه الجهود.

كما أشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تقديم دعمها ومساعداتها الصحية للمجتمعات المتأثرة من خلال تقديم الدعم الطبي وتوفير اللقاحات المعتمدة والأدوية اللازمة، والعمل مع المنظمات الدولية المختصة والجهات المحلية المعنية بتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة في مراكز العلاج المتخصصة.