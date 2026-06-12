باكستان تعلن "الاتفاق" على مسودة التفاهم النهائية بين واشنطن وطهران وتحذر من حملات تضليل
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عن تقدم دبلوماسي حاسم، مؤكداً أنه تم "الاتفاق" رسمياً على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل عن كثب مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التنفيذية المقبلة لاتفاق السلام.
وفي الوقت ذاته، حذر رئيس الوزراء من وجود حملة ممنهجة من المعلومات المضللة التي تبثها جهات تسعى جاهدة لتقويض فرص التوصل إلى السلام وإفشال التفاهمات في مراحلها الأخيرة.
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