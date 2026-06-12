أبوظبي.. «درب» مجانية يوم الإثنين المقبل باستثناء بوابتَي القرم وغنتوت

أعلنت «كيو موبيليتي» أن رسوم بوابات «درب» للتعرفة المرورية في أبوظبي خلال عطلة رأس السنة الهجرية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان والسعديات، ستكون مجانية يوم الإثنين 15 يونيو الجاري، على أن يُستأنف احتساب الرسوم ابتداء من يوم الثلاثاء 16 يونيو، وفق المواعيد المعتمدة، مؤكدة أن التعرفة المرورية ستستمر على بوابتَي القرم وغنتوت على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، برسوم 4 دراهم لكل عبور.

كما أعلنت، عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام"، أن المواقف العامة في إمارة أبوظبي، باستثناء المواقف الطابقية العامة، ستكون مجانية، يوم الاثنين المقبل، على أن يُستأنف تطبيق رسوم المواقف اعتباراً من يوم الثلاثاء، وفق المواعيد والرسوم المعتمدة. ويستمر تطبيق رسوم مواقف المباني الطابقية العامة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وفق الرسوم الاعتيادية لها.

أما في ما يتعلق بمواعيد خدمات مراكز إسعاد المتعاملين في أبوظبي والعين، فستكون مغلقة يوم الاثنين، على أن يُستأنف العمل في هذه المراكز اعتباراً من يوم الثلاثاء، وفق ساعات العمل المعتادة.

كما أكدت استمرار تقديم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، تطبيق «درب»، ومنصة «تم».