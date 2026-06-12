تعيين شيماء يوسف العوضي وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين شيماء يوسف العوضي وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل.

شغلت العوضي عدداً من المناصب في وزارة الموارد البشرية والتوطين، من بينها الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية ومستشارة الوزير، كما تولت سابقاً منصب مدير نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى جانب مناصب متخصصة في نظم وتقنية المعلومات.

وتحمل العوضي درجة الماجستير في أمن المعلومات من جامعة جوزيف فورييه، ودرجة البكالوريوس في تقنية المعلومات من جامعة الإمارات العربية المتحدة.