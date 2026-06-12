محمد بن زايد يهنّئ رئيس وزراء الهند بتسجيله أطول ولاية متواصلة رئيساً منتخباً للحكومة

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة رئيساً منتخباً للحكومة في تاريخ الهند الحديث.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنّئ الصديق ناريندرا مودي، بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة رئيساً منتخباً للحكومة في تاريخ الهند الحديث، وأتمنّى له التوفيق في قيادة بلاده وشعبه نحو مزيد من الإنجازات الحضارية».

وأضاف سموه: «شهدت العلاقات الإماراتية - الهندية، خلال السنوات الماضية، تحولاً نوعياً بفضل العمل المشترك من أجل نماء شعبينا وازدهارهما، ومن خلال العمل معاً أثق في أن هذه العلاقات سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة المزيد من التطور في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين».