«دبي للإعلام» تُتوج بـ 5 جوائز من «دبي للجودة» عن برامجها ومبادراتها النوعية

حصدت مؤسسة دبي للإعلام خمس جوائز ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة، التي أقيمت تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وذلك تقديراً لتميز برامج ومبادرات المؤسسة وما تقدمه من محتوى إعلامي ومعرفي مبتكر يواكب تطلعات الجمهور، ويعكس نجاحها في توظيف الإبداع والابتكار لترسيخ جودة المحتوى وتعزيز أثره المجتمعي، ما يدعم مكانة «دبي للإعلام» بوصفها إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة.

وشهد الحفل، الذي أقيم بفندق «الحبتور بالاس» في دبي، تتويج «مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف» عن فئة «لين 6 سيجما» في الدورة الـ14 من جائزة «التحسين المستمر العالمية 2025»، حيث يُعد أول مركز يفوز بهذه الجائزة على مستوى العالم، بينما حصد مشروع «إطلاق الأرشيف الذكي (ذاكرتك) - جريدة البيان» جائزة كايزن والابتكار، ضمن الدورة نفسها، كما فاز برنامج «المفتش فصيح» عن فئة تعزيز اللغة العربية في الدورة الـ12 من جائزة «أفكار الإمارات 2025»، ونالت مبادرة «ياك العون»، التي أطلقتها صحيفة «الإمارات اليوم» عبر «الخط الساخن»، الجائزة نفسها عن فئة العمل التطوعي والإنساني، فيما توج برنامج «شارك تانك دبي» بجائزة فئة ريادة الأعمال.

وتُعد جوائز مجموعة دبي للجودة من أبرز الجوائز المؤسسية الهادفة لتكريم التميز والابتكار والتحسين المستمر، حيث تسهم منذ انطلاقها في ترسيخ ثقافة الجودة والارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي، والاحتفاء بالمبادرات والمشاريع التي تقدم نماذج رائدة في مجالات التطوير والاستدامة عبر مختلف القطاعات.

ويعكس هذا التتويج نجاح مؤسسة دبي للإعلام في تطوير منظومة إعلامية متكاملة تقوم على الابتكار والجودة والارتقاء المستمر بالأداء، كما يجسد قدرتها على تحويل الأفكار إلى مشاريع مؤثرة تحقق قيمة مضافة للمجتمع وتسهم في إثراء المشهد الإعلامي، حيث يُمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى رصيد «دبي للإعلام» الحافل بالنجاحات، ويؤكد فاعلية جهودها في تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير بيئة عمل محفزة للإبداع والتميز، بما يرسّخ مكانتها مؤسسة إعلامية رائدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، محمد سليمان الملا، عن خالص شكره إلى سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على هذه الثقة والتكريم اللذين يُشكلان حافزاً للمؤسسة لمواصلة الارتقاء بأدائها وتعزيز مساهمتها في تطوير القطاع الإعلامي، وقال: «نعتز بحصول (دبي للإعلام) على هذه الجوائز التي تُمثل تقديراً لجهود فرق عمل المؤسسة وكوادرها، وتعكس نجاحنا في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار والجودة في مختلف قطاعاتها، حيث يجسد هذا الإنجاز نجاح المؤسسة في بناء منظومة إعلامية متكاملة تقوم على الابتكار والكفاءة والتحسين المستمر، وترتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من ابتكار وتطوير برامج نوعية قادرة على مواكبة تطلعات الجمهور وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، ويأتي ذلك انطلاقاً من إيماننا بأن الإعلام شريك أساسي في دعم التنمية وتعزيز جودة الحياة»، مشيراً إلى أن المؤسسة ستواصل العمل على تعزيز تنافسيتها على الساحة الإعلامية عبر تحويل الأفكار النوعية إلى مبادرات مؤثرة تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع وإنتاج وصناعة المحتوى الهادف.

ويعدُّ حصد صحيفة «الإمارات اليوم» جائزة «أفكار الإمارات»، ضمن فئة العمل التطوعي والإنساني عن مبادرة «ياك العون»، إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل المبادرات المجتمعية والإنسانية التي أطلقتها الصحيفة على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في إحداث أثر إيجابي ملموس في حياة مئات الأسر والمواطنين المتعثرين مالياً.

وسلم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الجائزة لـ«الإمارات اليوم»، بحضور رئيس وحدة الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، ورئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله.

وأشادت المجموعة بدور مبادرة «ياك العون» خدمة المجتمع، مؤكدة أن مبادرة «الإمارات اليوم» عبر «الخط الساخن» تُمثّل نموذجاً متميّزاً للعمل التطوعي والإنساني، وتُجسّد مفاهيم المسؤولية المجتمعية، والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والخاصة والخيرية.

ونجحت مبادرة «ياك العون»، خلال مواسمها السبعة، في تحقيق نتائج استثنائية، تمثّلت في الإفراج عن 1274 مواطناً من الغارمين، بإجمالي مديونيات بلغ 150 مليوناً و605 آلاف و801 درهم، الأمر الذي أسهم في إعادة الاستقرار إلى مئات الأسر، ومنحها فرصة جديدة لبدء حياة مستقرة، بعيداً عن الضغوط المالية والاجتماعية.

واعتمدت المبادرة، منذ انطلاقها، على بناء شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية، والمؤسسات الخيرية، وشركات القطاع الخاص، وأفراد المجتمع، بما ساعد على توفير الدعم اللازم للحالات المستحقة، وتحقيق أهداف المبادرة الإنسانية، كما نجحت في ترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي، وتعزيز قِيَم التراحم والتعاون التي يتميّز بها المجتمع الإماراتي.

وقال رئيس وحدة الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، إن هذا الإنجاز يعكس حجم التأثير الإيجابي الذي أحدثته المبادرة في المجتمع، ويؤكد أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الإعلامية في تبني المبادرات المجتمعية الهادفة التي تلامس احتياجات الناس، وتسهم في معالجة التحديات التي تواجه بعض الفئات.

وأضاف أن فوز «ياك العون» بهذه الجائزة المرموقة يُمثّل تتويجاً لسنوات من العمل المتواصل والجهود المخلصة التي بذلها كلٌّ من فِرَق العمل والشركاء والداعمون، مشيراً إلى أن المبادرة نجحت في تحويل العمل الإنساني إلى مشروع مجتمعي متكامل يشارك فيه الجميع من أجل خدمة الوطن وأبنائه.

من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله، إن الجائزة تُمثّل تقديراً لمسيرة طويلة من العطاء والعمل الإنساني الذي تبنته الصحيفة منذ تأسيسها عبر خطها الإنساني «الخط الساخن»، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون وثيق بين الصحيفة وشركائها الاستراتيجيين والمؤسسات الداعمة وأصحاب الأيادي البيضاء الذين آمنوا برسالة المبادرة وأهدافها النبيلة.

وأضاف أن «ياك العون» لم تكن مجرد مبادرة لسداد مديونيات الغارمين، بل كانت مشروعاً إنسانياً متكاملاً، أسهم في الحفاظ على استقرار الأسر، وحماية الأبناء من الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن تعثر المعيل أو دخوله السجن، مشيراً إلى أن قصص النجاح التي تحققت خلال المواسم السبعة تُمثّل مصدر فخر واعتزاز لجميع القائمين على المبادرة.

وأكد شكر الله أن الصحيفة ستواصل أداء رسالتها الإنسانية إلى جانب دورها الإعلامي، من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية التي تُعزّز جودة الحياة، وتسهم في إيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه أفراد المجتمع، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية.

ويُعدّ «الخط الساخن» أحد أبرز المشروعات والمبادرات الإنسانية التي أطلقتها صحيفة «الإمارات اليوم»، حيث نجح منذ تأسيسه في تبني أكثر من 30 مبادرة مجتمعية وإنسانية على مستوى الدولة، شملت مجالات العلاج، والتعليم، وفك كربة الغارمين، والمساعدات المعيشية، ودعم الحالات الإنسانية المختلفة.

وقال رئيس شعبة الخط الساخن في صحيفة «الإمارات اليوم»، أحمد المزاحمي: «فخورون بالفوز بهذه الجائزة في فئة العمل التطوعي والإنساني ضمن جائزة أفكار الإمارات، عن مبادرة (ياك العون) التي تُعدّ إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي يتبناها الخط الساخن، وعلى مدى سبعة مواسم متتالية، نجحت المبادرة في ترسيخ قِيَم التكافل والتلاحم المجتمعي، وأسهمت بالتعاون مع محاكم دبي في الإفراج عن 1274 مواطناً من الملاحقين قضائياً على خلفية قضايا مالية، وذلك منذ توقيع اتفاقية التعاون بين صحيفة الإمارات اليوم ومحاكم دبي، من خلال سداد مديونيات تجاوزت 150 مليون درهم».

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الإمارات اليوم بشكل خاص ودبي للإعلام بشكل عام في ترسيخ دور الإعلام شريكاً فاعلاً في خدمة المجتمع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وإطلاق المبادرات الإنسانية المستدامة التي تلامس احتياجات الأفراد والأسر، وتسهم في إحداث أثر إيجابي حقيقي في المجتمع، كما يؤكد النجاح المتواصل لمبادرة «ياك العون» أهمية تكاتف المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية والإعلامية، لتحقيق أهداف إنسانية نبيلة تُعزّز الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي.

وخلال مسيرته الممتدة على مدار 20 عاماً، تمكّن «الخط الساخن» من تقديم مساعدات مالية وإنسانية، بلغت قيمتها 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم، استفاد منها 8473 شخصاً وأربع مؤسسات، ما يُجسّد حجم الأثر الإنساني الكبير الذي حققه في المجتمع، والدور الحيوي الذي يؤديه في ربط الحالات المستحقة بالجهات الداعمة وأصحاب الخير.

كما استطاع القسم أن يكون جسراً فاعلاً بين أفراد المجتمع والمؤسسات الخيرية والجهات الحكومية، من خلال دراسة الحالات الإنسانية، والتحقق من احتياجاتها، وعرضها على الجهات المعنية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتحقيق أكبر أثر ممكن.

ويأتي فوز «ياك العون» بجائزة «أفكار الإمارات» ليؤكد نجاح تجربة «الخط الساخن» في العمل الإنساني والتطوعي، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المبادرات التي تتبناها «الإمارات اليوم» لدى مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، كما يُمثّل هذا التكريم حافزاً لمواصلة مسيرة العطاء والتميّز وتطوير المبادرات المجتمعية، بما يخدم أفراد المجتمع، ويُعزّز قِيَم التكافل والتلاحم التي أرستها دولة الإمارات وجعلتها نهجاً راسخاً في مختلف مجالات العمل الوطني والإنساني.