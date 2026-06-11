قرقاش: العلاقات الإماراتية - الهندية تمثل قصة نجاح دبلوماسية غير مسبوقة

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن التطور الاستراتيجي للعلاقات الإماراتية-الهندية خلال العقد الماضي يمثل قصة نجاح دبلوماسية غير مسبوقة.

وقال قرقاش في تدوينة على منصة "إكس": "التطور الاستراتيجي للعلاقات الإماراتية-الهندية خلال العقد الماضي يمثل قصة نجاح دبلوماسي غير مسبوق. فقد قادت الرؤية الطموحة لقيادتي البلدين هذا التحول الإيجابي، ونقلت العلاقات التاريخية بينهما إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي".

وتابع قرقاش: "وكما كانت الهند شريكاً مهماً للإمارات تاريخياً، فإن هذه الشراكة المتجددة تمضي نحو المزيد من التقدم والازدهار، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين".