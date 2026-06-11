محمد بن راشد بن محمد بن راشد: نجاح "قرى راشد" يقاس بأثره على استقرار الأسر وتمكينها

ترأس سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الإشرافية لـ"قرى راشد"، الاجتماع الثاني للجنة، وذلك لمتابعة سير العمل في المشروع واستعراض مستجدات تنفيذ الخطط والمبادرات المعتمدة ضمن مراحله المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد سموّه أهمية تسريع وتيرة العمل بما يضمن تحقيق مستهدفات مشروع "قُرى راشد" وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وترجمة رؤيته الإنسانية والتنموية إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حياة الأسر المستفيدة، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الشريكة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في التنفيذ.

وأشار سموّه إلى أن مشروع "قُرى راشد" يمثل استثماراً مستداماً في الإنسان والأسرة والمجتمع، وأن نجاحه يُقاس بقدرته على توفير بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتمكّن الأسر من بناء مستقبل أكثر ازدهاراً، من خلال تطبيق المشروع لأفضل المعايير والممارسات في مجاليّ العمل الإنساني والتنمية المجتمعية.

واستعرضت اللجنة التقدُّم المُحرز في تنفيذ "قُرى راشد"، بما يشمل المخططات الرئيسية ونسب الإنجاز في الأعمال الجارية، إلى جانب مستجدات المبادرات والبرامج المصاحبة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المُخصصة للأسر المستفيدة، بما يدعم أهداف المشروع في توفير بيئة متكاملة ومستدامة للأسر المستحقة.

كما بحثت اللجنة مستجدات مهام وإسهامات فرق العمل والجهات الشريكة، وآليات المتابعة وقياس الأداء، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة وتحقيق الأثر الاجتماعي والتنموي المنشود، وتسريع إنجاز المراحل المقبلة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

يُذكر أن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كان قد أطلق "قرى راشد" كمبادرة خيرية في العام 2025، تزامناً مع الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، تخليداً لإرثه في العمل الانساني من خلال انشاء قرى نموذجية توفر مقومات الحياة الكريمة للأسر المُتعففة من سكن وتعليم ورعاية صحية وخدمات اجتماعية.

حضر الاجتماع وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس اللجنة عمر سلطان العلماء، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بنت عيسى بوحميد، والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سعيد العطر، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية الدكتورة رجاء عيسى القرق، ومدير مكتب سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمين اللجنة حشر بن دلموك.