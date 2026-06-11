لطيفة بنت محمد تشهد توقيع اتفاقيتَي تعاون في «الذكاء الاصطناعي» والرعاية الصحية مع السويد

شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون مع مملكة السويد في مجالات «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي» والرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الزيارة الاستراتيجية، التي تقوم بها سموّها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء ومسؤولين حكوميين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.

ويعكس توقيع الاتفاقيتين توجه الجهات الحكومية نحو توسيع شبكة شراكاتها العالمية مع المؤسسات والشركات الرائدة، وتوظيف التجارب المتقدمة والخبرات الدولية في تطوير نماذج عمل مبتكرة.

وقد شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة دبي الرقمية وشركة إريكسون، الشركة العالمية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وشبكات الجيل الخامس والتحول الرقمي، حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري، ورئيسة «إريكسون» لمنطقة الخليج، كارين بيترا ماريا شيرِن.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في تطوير منظومات رقمية تدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة دبي.

كما شهدت سموّها توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الصحة في دبي و«دبي الصحية» من جهة، وشركة «كراي»، أكبر مزود للرعاية الصحية الرقمية في أوروبا، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا الصحية والمبادرات المرتبطة بالابتكار الصحي.

وقد وقّع الاتفاقية المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف، والمدير التنفيذي لمؤسّسة دبي للضمان الصحي، أسماء الشريف، ومؤسس شركة «كراي»، يوهانس شيلت.

إلى ذلك، التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عدداً من الشخصيات النسائية البارزة، والقيادات الثقافية والإبداعية في مملكة السويد، وذلك ضمن زيارة عمل تقوم بها سموّها إلى السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين.

واستعرضت سموّها خلال لقائها نخبة من القيادات النسائية في مجالات السياسات العامة والابتكار والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم، التجارب والممارسات الرائدة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مراكز صنع القرار، ودورها المحوري في قيادة التحولات التنموية وصياغة السياسات والاستراتيجيات القادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

كما تناول اللقاء عدداً من المحاور المرتبطة بالقيادة والحوكمة وتطوير الكفاءات، ودور المرأة في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة، إلى جانب استعراض النماذج الناجحة في تعزيز التوازن بين الفرص الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المرأة من الإسهام الفاعل في رسم ملامح المستقبل ودفع مسيرة التنمية الشاملة.

كما التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمتحف فازا في ستوكهولم، أبرز القيادات الثقافية والإبداعية في مملكة السويد.

وتجولت سموّها في المتحف واطلعت على أبرز ملامح ومراحل التاريخ البحري السويدي، وتطور صناعة السفن، والحياة في السويد خلال القرن الـ17.

وتبادلت سموّها والقيادات الثقافية الرؤى حول دور الثقافة والصناعات الإبداعية في بناء المدن وتعزيز جودة الحياة.

وتناول اللقاء الرؤى المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة السويد تجاه الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث يتبنى الجانبان نهجاً متقارباً يقوم على اعتبار هذا القطاع محركاً اقتصادياً واعداً يستحق الاستثمار والتطوير، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب المواهب ودعم الابتكار.

كما تناول اللقاء السياسات والأطر الداعمة للقطاع الثقافي والإبداعي، إلى جانب استعراض النماذج والممارسات التي تسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الإبداعي.

حضر اللقاءين كل من وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بوحميد، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لسموّها، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السويدية.