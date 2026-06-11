مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي يناقش منظومة الحوكمة

نظّمت «مجموعة دبي للجودة» فعاليات «مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تحت شعار «المستقبل الآمن: هندسة الجودة والحوكمة الاستباقية»، في فندق الحبتور بالاس - دبي، برعاية هيئة دبي الرقمية، وبمشاركة أبرز قادة الفكر وصُنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين وقادة التحول الرقمي وخبراء البيانات.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة دبي للجودة»، الدكتور هزاع خلفان النعيمي: «نؤمن في (مجموعة دبي للجودة) بأن ترسيخ منظومة الجودة والحوكمة الاستباقية يُشكّل ركيزة أساسية لدعم جاهزية المستقبل، وتعزيز تنافسية مؤسساتنا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويأتي (مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي) ليُجسّد التزامنا بتفعيل الحوكمة الرشيقة وتطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي والمعايير الدولية، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في هندسة الجودة الذكية، بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة، ويُعزّز مسيرة التميّز المؤسسي في الحكومات الذكية»، وناقش المؤتمر «بناء القدرات والمواءمة مع الأجندات الوطنية»، و«تحديات التميز المؤسسي في ظل الذكاء الاصطناعي» إضافة إلى ورشة عمل Agentic AI قدمتها المدير العام لمجموعة دبي للجودة، الدكتورة سميرة شالوه. وتطرق المتحدثون خلال المؤتمر إلى موضوعات محورية، أهمها التحول المؤسسي من إدارة الجودة الشاملة إلى منظومة التميز الحكومي، واستخدام AI Agent في التدقيق اللحظي ورصد الانحرافات لتعزيز الاستباقية، وتطوير استراتيجيات إعادة تأهيل الكوادر وبناء المواهب المحترفة للتعامل مع تقنيات المستقبل، كما استعرضوا ISO/IEC 42001 وISO/IEC 23894 كأطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي واستخلاص توصيات «هندسة الجودة والحوكمة الاستباقية».