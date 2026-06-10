محمد بن راشد يوجه بإنشاء "سلطة دبي للديمومة الصحية" برئاسة حمدان بن محمد

وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، اليوم الأربعاء، بإنشاء "سلطة دبي للديمومة الصحية" برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتقود مرحلة جديدة من مسيرة دبي في أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "العالم يشهد ثورة علمية متسارعة في علوم الحياة والتقنيات الحيوية والابتكارات الطبية، وطموحنا أن تكون دبي في قلب هذه الثورة العالمية، ومركزاً لصناعة الحلول التي ترتقي بصحة الإنسان وجودة حياته".

وأضاف سموه: "ستعمل السلطة على تسريع جهود تطوير بيئة عالمية تحتضن أحدث الحلول الطبية والتقنيات الحيوية وعلوم الحياة وبناء منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والابتكار والاستثمار والشراكات العالمية لصناعة مستقبل صحي أفضل للإنسان".

وختم سموه: "كما نافسنا عالمياً في الاقتصاد والسياحة والتكنولوجيا، سننافس عالمياً في جودة الحياة والعمر الصحي للإنسان والقادم أجمل وأفضل بإذن الله".