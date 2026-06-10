الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.