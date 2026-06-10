الحسيني": تعيين 5.3 آلاف موظف العام الماضي.. و65% نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية

كشف وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بلغت 65%، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على منح الشركات الخاصة التي لديها نسبة توطين عالية الأولوية في اجراءات وعملية إبرام العقود التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العام المالي المنتهي 2025 شهد تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً على مستوى الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، المعقودة لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وأوضح الحسيني، أن الأرقام والاحصائيات تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة تقل عن 5% وهو ما يُعد مؤشراً ممتازاً يعكس استقراراً وظيفياً قوياً وبيئة عمل جاذبة، مشيداً بالدور المهم الذي يقوم به برنامج "نافس" بوصفه أحد البرامج الوطنية المحورية التي أسهمت في تمكين الكوادر الإماراتية، بما يؤكد فاعليته في دعم استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، انسجاماً مع أولويات الدولة ورؤيتها المستقبلية.