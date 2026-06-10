الشارقة.. إغلاق جزئي لميدان التعاون اعتباراً من يوم السبت 13 يونيو

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة عن إغلاق جزئي لشارع التعاون وتحويل حركة المرور مؤقتاً، وذلك ضمن أعمال مشروع تطوير نفق التعاون في موقع الدوار الحالي، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في الإمارة.

وذكرت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، أنه بموجب التحويلة المرورية، سيتم تحويل حركة المركبات المتجهة إلى دبي وجسر النهدة عبر شارع الكورنيش، كما سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من جسر النهدة باتجاه الشارقة إلى شارع التعاون الجديد، وفق المسارات البديلة المعتمدة الموضحة في المخطط.

وسيبدأ تطبيق التحويلة المرورية اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 يونيو الجاري.

ودعت الهيئة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية واللوحات الإرشادية المعتمدة، واستخدام الطرق البديلة، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية والوصول إلى وجهاتهم بسلامة وبدون تأخير.