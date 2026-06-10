شرطة الشارقة تطلق حملة توعوية لمكافحة المخدرات

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في مديرية الوقاية ومكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، حملة توعوية لمكافحة المخدرات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وترسيخ ثقافة الوقاية وحماية أفراد المجتمع، لاسيما فئة الشباب من هذه الآفة، وتستمر الحملة لمدة شهر.

وتأتي الحملة في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة المخدرات، من خلال تكثيف البرامج والمبادرات التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع في الوقاية المبكرة.

وتتضمن الحملة حزمة من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة، من أبرزها نشر رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم برامج تثقيفية موجهة لمختلف شرائح المجتمع، وتوزيع منشورات توعوية لتعزيز السلوك الإيجابي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، والرفض المجتمعي للمخدرات، وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن التعامل مع قضايا المخدرات يتجاوز الجانب الأمني ليشمل الجوانب الوقائية والإنسانية والعلاجية، وأن الهدف الرئيس يتمثل في حماية الإنسان وإنقاذه ودعمه للعودة إلى حياة آمنة مستقرة.