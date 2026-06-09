خلال 48 ساعة.. إصدار تأشيرة سياحية لدخول واحد إلى دبي

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إتاحة خدمة إصدار التأشيرة السياحية لدخول واحد لمدة 30 أو 60 يوماً. وأفادت، عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، بأن التقديم على الخدمة يتم من خلال المكاتب السياحية المعتمدة، على أن يتم إنجاز الطلب خلال 48 ساعة، في إطار توفير تجربة أكثر سهولة وسلاسة للزوار الراغبين في زيارة دبي.

وأضافت أن الحصول على التأشيرة يتطلب صورة شخصية وجواز سفر سارياً، بالإضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية لبعض الجنسيات، موضحة أن الخدمة تتيح للمتعاملين اختيار مدة التأشيرة بين 30 و60 يوماً وفق احتياجاتهم.

وأكدت أن الخدمة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تجربة الزوار وتسهيل إجراءات الدخول إلى دبي باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.