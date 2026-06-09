حمدان بن محمد يطلع على الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة وجاهزية منظومة العمل الدفاعي

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "ترأّست الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026، واستعرضنا عدداً من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي، والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع، ويسهم في دعم أمن الوطن وصون مكتسباته… بدعم وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة نواصل الاستثمار في تطوير القدرات، وتسريع تبني الحلول المبتكرة، وتعزيز التكامل بين مختلف شركاء الوطن، لتبقى الإمارات دائماً في مقدمة المستعدين للمستقبل".