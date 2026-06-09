المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 5 حالات جديدة من قطاع غزة

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 5 حالات جديدة قادمة من قطاع غزة عبر معبر رفح، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك ضمن الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفاً من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وبوصول الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد المرضى الذين استقبلهم المستشفى الإماراتي العائم إلى 90 حالة منذ إعادة افتتاح معبر رفح في فبراير الماضي، حيث باشرت الفرق الطبية والتمريضية فور وصولهم بإجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش تقديم خدماته العلاجية والصحية للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، من خلال منظومة طبية متكاملة تشمل الفحوصات والتشخيص والعلاج، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية، وتقديم جلسات العلاج الطبيعي، وخدمات غسيل الكلى، بما يلبي احتياجات المرضى والمصابين ويسهم في متابعة حالاتهم الصحية بشكل مستمر.

ويشرف على المستشفى طاقم طبي وإداري إماراتي متخصص، يعاونه فريق طبي إندونيسي، يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات الطبية والتعامل مع مختلف الحالات بكفاءة عالية.

ويجسد المستشفى الإماراتي العائم جانبا من جهود دولة الإمارات الإنسانية والطبية المتواصلة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، بما يعكس التزامها الراسخ بمساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الدعم الطبي والإغاثي لهم في مختلف الظروف.