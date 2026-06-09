"طرق الشارقة" تحدّث مواعيد رحلات خط 203 بين الشارقة وسلطنة عُمان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة عن تحديث مواعيد رحلات خط (203) الرابط بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان الشقيقة (صحار – مسقط)، انطلاقاً من محطة الجبيل للحافلات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدمات النقل بين المدن وتعزيز كفاءة منظومة النقل الإقليمي، بما يواكب احتياجات المسافرين ويوفر تجربة تنقل أكثر مرونة وراحة.

وأكدت الهيئة أن الرحلات اليومية من إمارة الشارقة إلى مدينة مسقط ستنطلق بواقع ثلاث رحلات يومياً، عند الساعة 6:30 صباحاً، و3:30 مساءً، و8:30 مساءً، بما يتيح خيارات متعددة للمسافرين ويسهم في تعزيز سهولة التنقل بين الوجهتين.

وفي الاتجاه المعاكس، من مدينة صحار إلى إمارة الشارقة، تم اعتماد رحلتين يومياً عند الساعة 7:00 صباحاً و1:30 مساءً، فيما تنطلق الرحلة من مدينة مسقط إلى إمارة الشارقة عند الساعة 3:00 مساءً، بما يضمن انسيابية الحركة واستمرارية الربط اليومي بين المدن.

وفي هذا السياق، أكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، أن تحديث مواعيد الرحلات يأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير خدمات النقل الإقليمي ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز مكانة إمارة الشارقة كمحور حيوي للتنقل والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة.

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على توفير حلول نقل متطورة وآمنة ومستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المتعاملين، إلى جانب دعم الترابط الاجتماعي والأسري من خلال توفير خدمات نقل مرنة وموثوقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة.

من جانبه، أوضح عبد العزيز محمد راشد الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن تحديث مواعيد الرحلات جاء استجابةً للطلب المتزايد على خط الشارقة – عُمان، وحرصاً على توفير تجربة سفر متكاملة تتسم بالراحة والانسيابية والكفاءة التشغيلية، مؤكداً استمرار الهيئة في تطوير خدمات النقل بين المدن وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى الاطلاع على مواعيد الرحلات عبر القنوات الرسمية للهيئة والتخطيط المسبق لرحلاتهم، بما يضمن تجربة سفر سلسة وآمنة ومريحة.