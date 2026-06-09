«هيئة الطرق»: 6 مشروعات لتطوير البنية التحتية في 4 مناطق بدبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن ستة مشروعات رئيسة لتطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق «العوير» و«العذبة» و«وادي العمردي» و«مدينة هند»، بهدف تلبية احتياجات السكان المتزايدة بإنشاء طرق داخلية وتجميعية، وأعمال رصف وإنارة ومواقف للمركبات، وتعزيز الربط بين الأحياء السكنية وشبكة الطرق الرئيسة، وتحسين وانسيابية الحركة المرورية والتنقل، وخفض زمن الرحلات، وتحسين جودة الحياة ومواكبة النمو العمراني والسكاني، مشيرة إلى أن تنفيذ بعض المشروعات يستمر حتى عام 2031، وأكدت الهيئة وجود تنسيق مستمر مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، لتسريع تطوير البنية التحتية في تلك المناطق، ضمن الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية 2026-2030 المعتمدة من حكومة دبي.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال جولة في تلك المناطق، مطالب سكان بتسهيل التنقل، وإنشاء طرق داخلية، ورصف وإنارة ومواقف للمركبات، وتعزيز الربط بين الأحياء السكنية وشبكات الشوارع، حيث أكد عدد من المواطنين أن غياب بعض عناصر البنية التحتية يؤثر في حركة تنقلاتهم اليومية ووصولهم إلى منازلهم، مطالبين الجهات المعنية بسرعة استكمال مشروعات الطرق والبنية التحتية ومعالجة الملاحظات القائمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز انسيابية الحركة في تلك المناطق.

وتفصيلاً، قال المواطن سلطان سالم الكتبي، من سكان منطقة العوير، إن المطلب الأساسي والملحّ للأهالي يتمثل في استكمال شبكة الطرق التي لاتزال غير متصلة في بعض أجزاء المنطقة، موضحاً أن هناك شوارع مرصوفة من أجزاء معينة، فيما تبقى أجزاء وسطية منها غير مكتملة وتغطيها الرمال، لافتاً إلى أن هذا الوضع يسهم في تعطل مركبات وانغراسها في الرمال.

وأكد سلطان الكتبي توافر معظم الخدمات الأساسية، بفضل جهود الجهات الحكومية، إلا أن استكمال ربط الطرق الداخلية ببعضها بعضاً يبقى الاحتياج الأبرز للسكان حالياً.

وأكد أن بعض البنايات السكنية لاتزال ترتبط بالشارع الرئيس عبر مسارات رملية تحتاج إلى الرصف، داعياً الجهات المختصة إلى تنفيذ جولات ميدانية لرصد المسافات المقطوعة واستكمالها، بما يضمن سهولة الحركة وربط المنطقة بشكل متكامل.

حركة الشاحنات

وفي وادي العمردي، قال المواطن سالم عبدالرحمن صالح إن السكان يواجهون معاناة يومية بسبب حركة الشاحنات والعمال في المنطقة، موضحاً أن الرحلة من منزله إلى الشارع العام، التي يفترض أن تستغرق بضع دقائق، قد تمتد أحياناً إلى نحو 10 دقائق، بسبب الازدحام والعوائق الموجودة على الطرق.

وأشار إلى أن الشاحنات تعيق حركة الدخول والخروج من المنطقة، كما تؤثر في وصول السكان إلى المرافق القريبة مثل المساجد، لافتاً إلى أن طبيعة الطرق الحالية تثير مخاوف تتعلق بالسلامة، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب وصول سيارات الإسعاف أو الخدمات الأخرى بسرعة إلى المنازل. واقترح تنفيذ حلول عاجلة أو إنشاء طريق مؤقت يخصص لسكان المنطقة إلى حين استكمال الأعمال الدائمة.

روائح كريهة

من جانبه، قال المواطن محمد البلوشي إن المنطقة ينقصها بعض الخدمات الأساسية، من بينها شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي تسبب في انبعاث روائح كريهة داخل المنازل، مشيراً إلى أن عدداً من السكان اضطروا إلى تأجير مساكنهم أو مغادرتها نتيجة هذه الأوضاع.

وأضاف أن المنطقة، رغم قربها من الورقاء، مازالت بحاجة إلى مزيد من الخدمات، مثل مراكز التسوق والإنارة الكافية للشوارع، فضلاً عن قرب المساجد من التجمعات السكنية، لافتاً إلى أن استمرار هذه التحديات منذ سنوات أثر في راحة الأسر والأطفال، وأدى إلى بعض الأضرار في المنازل وتمديدات الخدمات.

حافلات المدارس

بدوره، قال الطفل عبدالرحمن سالم، من منطقة وادي العمردي: «أنا أتأخر أحياناً في الوصول إلى المدرسة، بسبب الازدحام وعدم وجود طريق مباشر يخدم المنطقة، كما أن حافلة المدرسة تتأخر أيضاً في الوصول إلى منزلنا، نتيجة صعوبة الحركة على الطرق الحالية، الأمر الذي يتسبب في تأخري عن الحصص الدراسية».

وأكد ضرورة إنشاء طرق مناسبة وآمنة تسهل، وصول الطلبة إلى المدارس في الوقت المحدد، وتدعم انسيابية الحركة للسكان بشكل عام.

خدمات عميقة

من جانبها، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المناطق السكنية، من خلال العمل وفق آلية تنسيقية معتمدة ومتكاملة مع الجهات الحكومية الخدمية، بما يضمن وضع وتنفيذ خطط رصف المناطق، وتعزيز البنية التحتية في الأحياء السكنية، وتبدأ هذه الآلية بتسوية الأراضي وتنفيذ أعمال الخدمات العميقة من قبل الجهات الخدمية، وفي مقدمتها بلدية دبي، لافتة إلى توفيرها خدمة «طريج» التي تتيح إنشاء طرق مؤقتة لتسهيل حركة قاطني المناطق إلى حين استكمال أعمال البنية التحتية العميقة، موضحة أنه بعد الانتهاء من تلك الأعمال، تتولى الهيئة تنفيذ الطرق التجميعية والداخلية، إلى جانب تطوير عناصر أرصفة المشاة في المناطق الرئيسة ومحيط مناطق الجذب، بما يعزز سهولة التنقل، ويربط نقاط الجذب داخل الأحياء السكنية، وذلك وفق الخطة المعتمدة للرصف.

وأفادت الهيئة، رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، أن في منطقة العوير تم إنجاز مدخل رئيس جديد لمنطقة العوير الأولى على شارع الإمارات بطول خمسة كيلومترات، وتم افتتاحه في الثالث أغسطس 2025، بما يسهم في تحسين حركة الدخول والخروج من المنطقة، مبينة أنه يجري حالياً تنفيذ طرق داخلية في منطقة محمد بن راشد للإسكان ضمن نطاق الأعمال التطويرية، بهدف تلبية احتياجات السكان المتزايدة وتحسين جودة الحياة، وتنفيذ طريق مزود بتقاطعات ودوارات لتسهيل الوصول وخفض زمن الرحلات من منطقة إسكان محمد بن راشد إلى شارع الإمارات.

وادي العمردي

وفي منطقة وادي العمردي، أكدت «طرق دبي» مواصلتها تنفيذ مشروع تطوير الطرق، الذي يمتد بطول 15 كيلومتراً، ويشمل في مرحلته الأولى توسعة شارع طرابلس بطول أربعة كيلومترات، وتنفيذ 11 كيلومتراً من الطرق الداخلية، إضافة إلى أعمال رصف بطول 10 كيلومترات، وتركيب 405 أعمدة إنارة، وإنشاء مواقف جانبية بسعة 1000 موقف، بما يخدم أكثر من 30 ألف نسمة، ويرفع الطاقة الاستيعابية لمداخل المنطقة ومخارجها بنحو 3000 مركبة في الساعة، ويختصر المسافة المقطوعة من خمسة كيلومترات إلى كيلومتر واحد، ومن المتوقع إنجاز هذه المرحلة في الربع الثالث من عام 2026.

وأضافت أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ في عام 2027، وتشمل تنفيذ أربعة كيلومترات من الطرق التجميعية، و21 كيلومتراً من الطرق المحلية، بالتوازي مع إنجاز أعمال الخدمات العميقة من الجهات الخدمية الأخرى، على أن يكتمل تنفيذها في عام 2029.

منطقة العذبة

وأفادت الهيئة أنها ستبدأ في عام 2027 تنفيذ أعمال تطوير في منطقة العذبة تشمل إنشاء كيلومترين من الطرق التجميعية، و27 كيلومتراً من الطرق المحلية، وذلك بالتوازي مع إنجاز أعمال الخدمات العميقة التي تنفذها الجهات الخدمية الأخرى، على أن يكتمل المشروع في عام 2029.

مدينة هند

أكدت «طرق دبي» أنها تواصل خططها لتطوير البنية التحتية في مدينة هند، حيث ستبدأ في عام 2028 تنفيذ أعمال المرحلة الأولى في مدينة هند الثالثة، وتشمل إنشاء سبعة كيلومترات من الطرق التجميعية، و34 كيلومتراً من الطرق المحلية، على أن تكتمل الأعمال في عام 2030 بالتوازي مع إنجاز الخدمات العميقة من الجهات الخدمية الأخرى.

وأضافت أنه المرحلة الثانية من المشروع، التي ستبدأ في عام 2029، سيتم تنفيذ 10 كيلومترات من الطرق التجميعية، و29 كيلومتراً من الطرق المحلية في مدينة هند الرابعة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2031، وذلك ضمن نهج متكامل يضمن تنسيقاً فعالاً مع الجهات الخدمية، وتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية في المناطق السكنية.

وفي ما يتعلق بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتسريع الخدمات في تلك المناطق، أكدت «طرق دبي» وجود تنسيقات واسعة ومستمرة مع مختلف الجهات الحكومية في دبي، لتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية في مناطق العذبة والعوير ووادي العمري ومدينة هند، باعتبار هذه الجهود جزءاً محورياً من الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية 2026-2030 المعتمدة من حكومة دبي.

وأوضحت أن هذه التنسيقات تشمل الجوانب الفنية والتشغيلية والتنظيمية كافة، بدءاً من تخطيط المشاريع واعتماد التصاميم والدراسات المرورية، مروراً بتحويل وحماية الخدمات بالتعاون مع الجهات الخدمية، وصولاً إلى إدارة الحركة المرورية أثناء التنفيذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية، موضحة أن هذا التكامل يهدف إلى تقليل التعارضات بين المشاريع، وتسريع الإنجاز، وتعزيز مستويات السلامة والاستدامة، ما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.

النمو السكاني وارتفاع أعداد المركبات أبرز التحديات

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن تطوير المناطق السكنية يمثل أولوية رئيسة ضمن خططها للفترة 2026-2030، حيث تركز على رفع جودة الحياة، وتعزيز انسيابية الحركة، وتلبية متطلبات التمدد العمراني المتسارع، مشيرة إلى عدد من التحديات التي تواجهها في هذا الإطار، أبرزها «النمو السكاني المتزايد الذي أدى إلى ارتفاع أعداد المركبات، والحاجة المستمرة لتوسعة شبكة الطرق، إضافة إلى ضرورة تنسيق المشاريع المتعددة المرتبطة بتطوير الطرق والبنية التحتية، لتفادي التعارض أو التأخير بين الجهات المنفذة، كما تعمل الهيئة على تحقيق التوازن بين الكلفة العالية لمشاريع البنية التحتية والعائد الاقتصادي والاجتماعي طويل الأمد، بما يضمن استدامة التطوير، وتحقيق أفضل مردود للمجتمع».

«طرق دبي»:

• إنشاء طرق داخلية وتجميعية، وأعمال رصف وإنارة ومواقف للمركبات، وتعزيز الربط بين الأحياء السكنية والشوارع الرئيسة.

• خدمة «طريج» توفر شوارع مؤقتة لتسهيل حركة السكان لحين إنجاز الأعمال العميقة.

• مشروع تطوير وادي العمردي يمتد لـ15 كيلومتراً، ويرفع الطاقة الاستيعابية، ويختصر زمن الرحلة.

محمد البلوشي:

• استمرار التحديات منذ سنوات في منطقة العذبة، أثر في راحة الأسر والأطفال، وأدى إلى أضرار في بعض تمديدات الخدمات والمنازل.



