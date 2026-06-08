"الإمارات للتنمية المتوازنة" يُعلن فتح باب التسجيل في برنامج "صيف قرى الإمارات 2026"

أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة فتح باب التسجيل في برنامج "صيف قرى الإمارات 2026" الذي يهدف إلى استثمار أوقات فراغ الصغار والشباب خلال العطلة الصيفية عبر حزمة متنوعة من الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية والترفيهية بما يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي والصحة وجودة الحياة وتنمية المهارات الشخصية والمعرفية للمشاركين.

ويُقام البرنامج خلال الفترة من 6 إلى 23 يوليو 2026 من يوم الإثنين إلى الخميس أسبوعياً وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ويستهدف البنين والبنات في فئتين عمريتين من 10 إلى 13 عاماً ومن 14 إلى 17 عاماً.

ويشمل البرنامج مجموعة من المحاور الرئيسة أبرزها الرياضة، والتراث والهوية الوطنية، ومهارات المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والأمن والسلامة، ضمن بيئة تعليمية وتفاعلية آمنة ومحفزة تسهم في صقل قدرات المشاركين وتعزيز قيم المشاركة والتفاعل المجتمعي.

ويستضيف البرنامج خمس مناطق في مختلف إمارات الدولة تشمل منطقة قدفع في إمارة الفجيرة ومنطقة مصفوت في إمارة عجمان ومنطقة الرمس في إمارة رأس الخيمة ومنطقتي الشويب والسلع في إمارة أبوظبي.

ويتضمن البرنامج الذي يمتد على مدى ثلاثة أسابيع سلسلة من الأنشطة الرياضية وورش العمل التخصصية والتفاعلية. ففي الأسبوع الأول، يشارك المنتسبون في أنشطة رياضية تشمل كرة القدم والسباحة والجوجيتسو وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الطاولة والتجديف الداخلي، إلى جانب ورش عمل في الأمن السيبراني والسلامة العامة والإسعافات الأولية والاستجابة لحالات الطوارئ، إضافة إلى برامج القبطان الصغير والوعي البيئي وطرق الصيد والزراعة والهوية الإماراتية وحاميات التراث ومبادرة "عيالنا أمانة" وسفراء القراءة.

ويواصل البرنامج في أسبوعه الثاني أنشطته الرياضية وتقديم ورش متخصصة في الصحة والسلامة والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق والأمن السيبراني، إلى جانب أنشطة الوعي البيئي وطرق الصيد والأنشطة الفنية، فضلاً عن ورش الوعي المالي وهاكاثون الابتكار واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج القيم الإماراتية والسنع.

أما الأسبوع الثالث، فتستمر الأنشطة الرياضية ويتضمن ورشاً حول إدارة المخاطر والتلاحم المجتمعي من خلال ابتكارات تخدم المجتمع، إلى جانب برامج “عيالنا أمانة” والمتطوع الصغير والصحة البدنية وبناء الروبوتات ومهارات النجاح ومؤسسو المستقبل، فضلاً عن أنشطة الهوية الوطنية وحاميات التراث وسفراء القراءة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في قرى ومناطق الدولة، وتوفير برامج نوعية تسهم في تنمية مهارات الأجيال الناشئة، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة في مختلف مناطق الإمارات.

وأوضح مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج هو 15 يونيو 2026، داعياً الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج.

للتسجيل في البرنامج يرجى الدخول على الرابط التاليhttps://evsummerprogram.ae/