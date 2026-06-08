طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام مع درجات حرارة تصل إلى 44 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مع درجات حرارة تصل إلى 44 درجة في كل من الفجيرة والعين وليوا.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:18 والمد الثاني 07:02

الجزرالأول عند الساعة 12:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:57 فيما يكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:45 والمد الثاني 05:33 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 23:15.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 28 75 25

دبي 39 29 75 25

الشارقة 41 29 75 25

عجمان 37 29 70 20

أم القيوين 40 28 70 20

رأس الخيمة 43 25 70 20

الفجيرة 44 32 80 30

العـين 44 28 55 10

ليوا 44 27 65 10

الرويس 42 26 70 25

السلع 42 28 70 20

دلـمـا 38 28 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 37 28 80 30

أبو موسى 37 28 80 30