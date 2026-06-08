الهلال الأحمر الإماراتي يخصص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم قطاع غزة

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خصصت الهيئة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتنفذها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة المتضررين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع.

وتعكس هذه المساعدات الرؤية الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وحرص سموه المستمر على تعزيز استجابة دولة الإمارات للأزمات الإنسانية وتقديم الدعم العاجل للمجتمعات المتضررة، بما يرسخ مكانة الدولة بوصفها شريكا فاعلا في العمل الإنساني العالمي.

وتأتي هذه المبادرة امتدادا للنهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الإنسانية التي يمر بها، من خلال توفير المساعدات الإغاثية العاجلة وتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية.

وتجسد توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات المستمر على تخفيف معاناة المتضررين وتوفير مقومات الحياة الأساسية لهم، بما يعزز صمودهم ويسهم في تحسين أوضاعهم الإنسانية والمعيشية.

كما تندرج هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجسيدا لنهج الدولة الراسخ في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

وتشمل المساعدات توفير أكثر من 160 ألف سلة غذائية، وأكثر من 40 ألف طرد صحي، إلى جانب كميات من المستلزمات والاحتياجات الأساسية الأخرى، بما يسهم في دعم الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها المعيشية والصحية في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مواصلة جهودها الإنسانية والإغاثية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات نوعية في مجالات الأمن الغذائي والرعاية الصحية والإيواء والدعم المجتمعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإنسانيين، بما يضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين وتحقيق أكبر أثر إنساني ممكن.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، تنفيذ سلسلة من البرامج والمشاريع الإغاثية والتنموية الهادفة إلى دعم السكان المتأثرين في قطاع غزة، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية والتزامها الراسخ بتخفيف المعاناة الإنسانية أينما وُجدت، وترسيخ قيم التضامن والتكافل الإنساني التي تنتهجها دولة الإمارات.