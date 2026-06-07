7 مشاريع طرق جديدة في دبي خلال يونيو الجاري

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن خطتها التشغيلية المتكاملة لتنفيذ سبعة مشاريع تطويرية وحزم واسعة من التحسينات المرورية العاجلة والدائمة خلال شهر يونيو الجاري، أبرزها إضافة حارة مرورية على شارع الشيخ زايد للقادمين من شارع حصة باتجاه أبوظبي، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بكفاءة شبكة الطرق الحالية، وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية والسلامة المرورية في مختلف مناطق الإمارة، بما يواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع، ويعزز جودة الحياة اليومية والتنقل السلس والآمن لجميع السكان والزوار.

وتفصيلاً، أوضحت «طرق دبي» في تقريرها الشهري عن المشروعات الجديدة، أن المشروعات المستهدفة لهذا الشهر تتوزع هندسياً وجغرافياً لتشمل أعمال التحسينات المرورية الموضعية، وتوسعة مسارات الطرق الحيوية، وافتتاح شرايين وجسور ربط جديدة، تهدف إلى تسهيل التنقل بين مختلف المناطق.

ووفقاً للمخطط الزمني والبيانات الوارد ستنفذ الهيئة هذه الحزمة عبر مراحل متتالية ومتتابعة على مدار الشهر الجاري، لضمان استمرارية حركة السير دون التأثير في مستخدمي الطريق.

وستستهل الهيئة مشروعاتها الميدانية في العاشر من يونيو، ببدء تنفيذ أعمال التحسينات المرورية الشاملة لمدخل مجلس ند الشبا، حيث تستهدف هذه الأعمال رفع كفاءة تدفق المركبات من المنطقة المحيطة بالمجلس وإليها، وتقليل فترات الانتظار في أوقات الذروة، كما ستنفذ الهيئة في الـ12 من الشهر نفسه، أعمال تحسينات مرورية نوعية عند تقاطع شارع المركز التجاري مع مراسي درايف.

وفي إطار الحلول الهندسية السريعة لزيادة الطاقة الاستيعابية للشرايين الرئيسة وتخفيف الضغط على المحاور الاستراتيجية، ستقوم الهيئة في الـ22 من يونيو، بإضافة حارة مرورية كاملة على شارع الشيخ زايد، مخصصة للمركبات القادمة من شارع حصة والمُتجهة مباشرة نحو العاصمة أبوظبي، ما يمنع تداخل مسارات السير وانسيابية الحركة المرورية.

وفي الـ27 من يونيو ستنفذ الهيئة حزمة تحسينات مرورية متكاملة على الطريق التجميعي عند تقاطع شارع المطار مع شارع الشيخ محمد بن زايد، لضمان انسيابية السير للقادمين والمغادرين من مطار دبي الدولي والمناطق المحيطة به. وتنفذ الهيئة في الأيام الأخيرة من الشهر الجاري خطة افتتاحات استراتيجية لربط المجمعات السكنية الجديدة؛ حيث سيشهد يوم الـ28 من يونيو افتتاح الشارع الرابط بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان، والذي سيلعب دوراً محورياً في خدمة وتسهيل الحركة المرورية لقاطني وزوار مجمعي «فيلانوفا» و«المراجع 3»، وفي اليوم نفسه، سيتم افتتاح الشارع الرابط بين شارع القدرة وشارع حصة، ليربط بشكل مباشر وفعال بين منطقتي «دبي ستوديو سيتي» و«دبي موتور سيتي»، ما يسهم في اختصار زمن الرحلات اليومية بنسب ملحوظة، وتوفير مسارات بديلة ومريحة للسائقين.

وتختتم الهيئة أعمال هذا الشهر في الـ30 من يونيو، بإضافة مسرب مروري جديد على شارع لطيفة بنت حمدان، بالتزامن مع توفير دورانات للخلف (U-turns) مصممة هندسياً في كلا الاتجاهين، لتعزيز مرونة الحركة المرورية وحرية الالتفاف الآمن.

وأكدت الهيئة أن مشروعاتها التطويرية تمضي بخطى ثابتة ومدروسة لتقديم حلول مبتكرة وذكية تواكب تطلعات دبي وسكانها، وتدعم مسيرة الإمارة نحو صدارة المدن العالمية في مرونة الحركة وجودة الحياة المستدامة. وأفادت الهيئة بأن تطوير البنية التحتية يهدف أيضاً إلى مواكبة المتغيرات السريعة في منظومة النقل، عبر تبني أعلى معايير السلامة العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات الهندسية التي تضمن لقاصدي دبي تجربة تنقل استثنائية وآمنة طوال أيام السنة ومختلف الأوقات.