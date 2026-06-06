"طرق دبي": إضافة حارة على شارع الشيخ زايد للقادمين من شارع حصة باتجاه أبوظبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستضيف حارة على شارع الشيخ زايد للقادمين من شارع حصة باتجاه أبوظبي.

وقالت الهيئة في فيديو نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" لمشاريعها لشهر يونيو 2026 إن المشاريع المنوي تنفيذها تساهم في ضمان التنقل الآمن والسلس في مختلف مناطق إمارة دبي.

وأضافت انها ستنفذ تحسينات مرورية لتقاطع شارع المركز التجاري مع مراسي درايف في 12 يونيو، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التحسينات المرورية على الطريق التجميعي عند تقاطع شارع المطار مع شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأكدت أنها ستفتتح الشارع الرابط بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان لخدمة فيلانوفا والمرابع 3 والشارع الرابط بين شارع القدرة وشارع حصة بين استوديو سيتي وموتر سيتي في 28 يونيو.

وبينت أنها ستضيف مسرب على شارع لطيفة بن حمدان مع إضافة حركة التفاف بالاتجاهين في 30 يونيو.