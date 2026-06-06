التخطيط المالي السليم.. ركيزة لاستقرار الأسر الإماراتية واستدامتها

يُشكل التخطيط المالي السليم إحدى الركائز الأساسية لاستقرار الأسر وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق أهدافها المستقبلية بثقة واستدامة. وفي ظل تنامي الوعي بأهمية الإدارة الرشيدة للموارد المالية، برزت الحاجة إلى ترسيخ ثقافة الادخار والإنفاق المسؤول وإدارة الالتزامات المالية بشكل متوازن. ما دفع الجهات المجتمعية في الدولة إلى إطلاق برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في الإرشاد المالي، تهدف إلى تزويد الأسر بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والاقتصادي على المدى الطويل.

وتفصيلاً، أكد خبيران ماليان، أحمد عبدالله ومرفت اليوسف، أن الموازنة بين الإنفاق والادخار والاستثمار من أهم أسس التخطيط المالي السليم، لأنها تساعد الأسرة على تلبية احتياجاتها الحالية دون الإضرار بأمنها المالي في المستقبل، وحددا 10 ممارسات للتخطيط المالي السليم تساعد الأفراد والأسر على إدارة مواردهم المالية بكفاءة وتحقيق الاستقرار المالي، شملت: تحديد الأهداف المالية ووضع أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وإعداد الميزانية المالية لحصر مصادر الدخل والنفقات الشهرية وتوزيع الدخل على الاحتياجات الأساسية والادخار والالتزامات الأخرى مع متابعة الإنفاق وتقييمه بشكل دوري، وإدارة الديون والالتزامات المالية لتجنب الاقتراض غير الضروري، والادخار المنتظم عبر تخصيص جزء ثابت من الدخل للادخار.

كما تضمنت الممارسات، إنشاء حساب بنكي للطوارئ لضمان تغطية نفقات أشهر عدة لمواجهة الظروف غير المتوقعة، والاستثمار وتنمية المدخرات دون الدخول في مخاطرات، وإدارة المخاطر والتأمين والاستفادة من التأمين الصحي وتأمين الممتلكات والتأمين على الحياة عند الحاجة لحماية الأسرة من الأعباء المالية المفاجئة، والتخطيط للمستقبل والتقاعد، وتحديث الخطة المالية عند تغير الدخل أو الالتزامات أو الأهداف، إضافة إلى تنمية الثقافة المالية عبر الاستفادة من برامج وورش الإرشاد المالي لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً. من جانبها، توفر مؤسسة التنمية الأسرية، برنامجاً تدريبياً لخدمة التخطيط المالي السليم، بهدف رفع الوعي المجتمعي تجاه مفاهيم الادخار وتعزيز مفهوم استدامة الاقتصاد الأسري، وإكساب أفراد الأسرة مهارات الإدارة المالية وآليات التخطيط المالي والإنفاق، إضافة إلى تمكين أفراد الأسر من التعامل مع التحديات المالية بكفاءة وفعالية، كما توفر المؤسسة، ورشة تنمية مهارات التخطيط المالي السليم لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة وتشمل: استراتيجيات وآليات التعامل مع الأزمات المالية، وكيفية التخلص من الديون، والتوقف عن الاقتراض الآن، وخريطة الإدارة المالية الذكية، وبوصلة تنظيم المصروفات الشهرية، والذكاء المالي وإدارة الدخل الشهري، إضافة إلى مفهوم الاستثمار واستشراف المستقبل.

كما قدمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد البرنامج التدريبي «الثقافة المالية للأسرة»، تضمن مجموعة من المحاضرات والورش، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين لتمكين المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من التخطيط المالي السليم، وإدارة الموارد المالية بفعالية، لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، حيث يقدم البرنامج استراتيجيات متقدمة لإدارة الديون، وتشجيع الادخار لتحقيق الأهداف الرئيسة في الحياة مثل امتلاك منزل، وتربية الأطفال، والاستعداد للتقاعد، إضافة إلى تزويد الأزواج بمهارات التواصل البنّاء لمعالجة أي خلافات مالية، بجانب تعلم استراتيجيات الاستثمار الذكي وبناء الثروة، وفهم خيارات الادخار التقاعدي المختلف.

فيما صممت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، برنامج «غاية» للثقافة المالية بهدف تعزيز وتطوير الثقافة المالية في المجتمع، ومساعدة الأفراد على تحقيق الاستقرار المالي الذي يفي بمعايير معيشتهم ويلبي احتياجاتهم عبر وضع خطة مالية متكاملة توازن بين الدخل والنفقات وتركز على مجالات مختلفة تشمل: كيفية ادخار المال وبناء موازنة مالية بين الدخل والنفقات والتخطيط المنظم لأفضل الطرق للاستثمار للوصول للرفاهية المالية، وذلك بالشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية.

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